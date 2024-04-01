Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Milletimizin refahını artırmak için daha fazla çalışacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir. Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız" dedi.
Seçim sonrası sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz" ifadesini kullandı.
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir. Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi ve katma değerli üretimle büyüme adına daha güçlü adımlar atacağız. Reformlarla, yatırımlarla ve projelerle halkımızın takdirini kazanmak için daha fazla çaba ortaya koyacağız." - ANKARA
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Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.
MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan yerel seçimlerde üçüncü sırada yer aldı. Seçim sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendiren Baş, TİP'in başarılarını ve başarısızlıklarını, kazanımlarını ve kayıplarını, amaçlarını ve sorunlarını halkla paylaşmaktan hiç imtina etmediğini belirtti. Baş, desteklerinden dolayı yüz binlerce yurttaşa teşekkür ederken, daha fazla çaba göstereceklerini söz verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, aziz milletin sandık vasıtasıyla verdiği mesajın önemli olduğunu belirtti. Bahçeli, Türkiye'yi yöneten iktidarın değişmediğini vurgulayarak, erken seçim yaygarası koparan çevrelerin aymazlık ve ahlaki çarpıklık içinde hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca, MHP'nin seçim sonuçlarını başarı olarak değerlendirdiğini ve mücadelesinin süreceğini söyledi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'de dört belediye kazandıklarını belirterek, sorumluluklarının arttığını ve halkın ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışacaklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçiminin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tugay, şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını belirterek, “Önümüzde ne zaman olacaksa o genel seçimi bekliyoruz. İktidarı alacağız ve Türkiye'deki o adil, insanlarımızın hak ettiği yönetimi, insanlara umut verecek yönetimi gerçekleştireceğiz” dedi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Bugün 1 Nisan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün ilk günüdür” diye konuştu.
CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6 oy oranıyla Şişli Belediye Başkanı oldu. Şahan, teşekkür mesajında birlikte başarıya imza attıklarını ve şehri daha güzel günlere taşıyacaklarını belirtti.
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