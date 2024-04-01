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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Milletimizin refahını artırmak için daha fazla çalışacağız - Son Dakika
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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Milletimizin refahını artırmak için daha fazla çalışacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seçim sonrası yaptığı açıklamada, milletin iradesinin her şeyin üstünde olduğunu belirterek, ekonomiyi güçlendirmek ve refahı artırmak için daha fazla gayret göstereceklerini ifade etti. Kacır, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat konularında daha hızlı yol alacaklarını ve milli teknoloji hamlesiyle büyümeyi destekleyeceklerini vurguladı.

01.04.2024 13:39
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir. Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız" dedi.

Seçim sonrası sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz" ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir. Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi ve katma değerli üretimle büyüme adına daha güçlü adımlar atacağız. Reformlarla, yatırımlarla ve projelerle halkımızın takdirini kazanmak için daha fazla çaba ortaya koyacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Milletimizin refahını artırmak için daha fazla çalışacağız - Son Dakika

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