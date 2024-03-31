Sancaktepe'de okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla İlçe Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.
Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getiriliyor - Son Dakika
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen, kesin olmayan sonuçlara göre Çankırı Belediye Başkanı seçildi. Binlerce vatandaş Esen'in zaferini kutladı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, seçimlerde ittifak olmamasına rağmen 10 puan farkla Adana'da seçim kazanmanın değerini vurgulayarak, Adanalı kardeşlerine teşekkür etti. Karalar, Adana'yı bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapma iddiasında olduklarını belirtti.
Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Binası'nda partililerle buluştu. Büyükkılıç, seçilen başkanlara tebriklerini ileterek, şehrin iradesine saygı duyduğunu belirtti.
Aydın'da yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa İberya Arıkan seçimi kazandı. Arıkan, Söke'de yapılan seçimlerde birinci olarak çıktı ve teşekkür konuşması yaptı.
Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda aralarında DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
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