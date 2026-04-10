Sanchez'den AB-İsrail ilişkilerine uyarı

10.04.2026 21:38
Sanchez, uluslararası hukuka saygısızlık nedeniyle AB'nin İsrail ile işbirliğini askıya almalı dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki ilişkilere yönelik açıklamasında, Brüksel yönetiminin uluslararası hukuka yönelik "açık" saygısızlığı nedeniyle İsrail ile olan iş birliği anlaşmasını askıya almasının zorunlu olduğunu ifade ederek, "Lübnan'da yeni bir 'Gazze' yaşanmasına izin vermeyelim" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı sert eleştirileriyle öne çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB)-İsrail ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı. İspanya'nın Barselona kentinde ABD merkezli haber sitesi Politico tarafından düzenlenen bir programda konuşan Sanchez, Avrupa ülkelerine "büyük hayaller kurma" çağrısında bulunarak, yalnızca kendi çıkarlarını savunmakla kalmayıp giderek daha çalkantılı bir hale gelen dünyada "ahlaki liderlik" rolü üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

Sanchez, "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluk, yalnızca güvenlik ve savunma sorunlarını çözmek için kendini yeniden silahlandırmak değil, aynı zamanda dünyada istikrarlı ve barışçıl kalkınmaya katkıda bulunabilmesi için kendini ahlaki olarak da yeniden donatmaktır" dedi.

"Birlik, İsrail ile işbirliği anlaşmalarını askıya almalı"

Sanchez, Avrupa ülkelerini çeşitli ortak projelerle AB savunmasını güçlendirmeye çağırırken, birliğin küresel düzeyde daha kararlı ahlaki tutumlar benimsemesi gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda İspanyol lider, Brüksel yönetiminin uluslararası hukuka yönelik "açık" saygısızlığı nedeniyle İsrail ile olan iş birliği anlaşmasını askıya almasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Sanchez, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarına ve 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırına değinerek, "Lübnan'da yeni bir 'Gazze' yaşanmasına izin vermeyelim. Çünkü uluslararası insancıl hukukun açık ihlalleri karşısında Avrupa tutarlı bir şekilde hareket etmelidir" dedi.

"ABD'nin uluslararası iş birliğinden çekildiği bir dönemde Avrupa bu boşluğu doldurmalı"

İspanya Başbakanı, ABD'nin uluslararası iş birliğinden geri çekildiği bir dönemde Avrupa'nın bu boşluğu doldurmakla yükümlü olduğunu söyledi. Sanchez, bu çerçevede İspanya'nın, AB içinde geri kalan ülkelerin takip etmesi gereken lider olarak kendini konumlandırdığını ifade etti. - BARSELONA

