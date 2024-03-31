Sandıklar açıldı, oy sayımı devam ediyor

Politika

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Ordu'da oy kullanma işlemleri saat 16.00 itibariyle sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ordu'da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Toplamda 20 adayın yarışacağı seçimde, şehir genelinde 604 bin 851 seçmen için 2 bin 228 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatlerin 07.00'ı göstermesiyle birlikte oylarını kullanmaya başladı.

Saatin 16.00'ı göstermesiyle birlikte de sandıklar kapandı. Ardından görevliler tarafından ilk olarak büyükşehir başta olmak üzere oy sayım işlemlerine geçildi. - ORDU