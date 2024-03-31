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Sandıklar açıldı, oy sayımı devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Sandıklar açıldı, oy sayımı devam ediyor

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Elazığ'da oy kullanma işlemleri sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ'da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Toplamda 21 adayın yarıştığı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Oy sayım işlemi devam ediyor.

31.03.2024 17:41
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Ordu'da oy kullanma işlemleri saat 16.00 itibariyle sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ordu'da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Toplamda 20 adayın yarışacağı seçimde, şehir genelinde 604 bin 851 seçmen için 2 bin 228 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatlerin 07.00'ı göstermesiyle birlikte oylarını kullanmaya başladı.

Saatin 16.00'ı göstermesiyle birlikte de sandıklar kapandı. Ardından görevliler tarafından ilk olarak büyükşehir başta olmak üzere oy sayım işlemlerine geçildi. - ORDU

Sandıklar açıldı, oy sayımı devam ediyor
Kaynak: İHA

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