Sandıktan belediyeye 'Hayır' çıktı - Son Dakika
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Sandıktan belediyeye 'Hayır' çıktı

19.03.2023 18:30
Sandıktan belediyeye 'Hayır' çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünde referandum heyecanı sona erdi sandıktan 'Hayır' çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünde referandum heyecanı sona erdi sandıktan 'Hayır' çıktı.

Çaycuma merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan Ahatlı köy sakinleri, toplam 1360 seçmenin bulunduğu 3 mahalle 5 sandıkta oy kullanmak için sabah saatlerinde sandık başına gitmeye başladı.

Ahatlı köyü belediye sınırlarına girmeyi kabul etmedi ve sandıktan 'Hayır' çıktı.

5 sandıktan çıkan oylamada 413 Evet çıkarken 626 Hayır çıkarak Ahatlı köyü belediyeye geçmeye 'Hayır' dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sandıktan belediyeye 'Hayır' çıktı - Son Dakika
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