SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Yeni Parti 1'inci Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek, "Sayın Özgür Özel'e ve yeni Parti MYK üyelerine başarılar diliyor, yeni siyasi oluşumun ülkemiz ve Türk demokrasisi için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "SANKON olarak ülkemizin siyasi hayatına yeni bir partinin katılmasından memnuniyet duyuyoruz. Demokratik toplumların en önemli unsurlarından biri siyasi çoğulculuk, farklı düşüncelerin özgürce temsil edilmesi ve demokratik rekabet ortamının güçlenmesidir. Yeni Parti'nin Türkiye'nin demokrasi kültürüne ve demokratik siyaset hayatına önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Partinin 1'inci Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ayrıca açıklanan Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini de tebrik ediyor, üstlendikleri görevlerde başarılar temenni ediyoruz. SANKON olarak ülkemizin demokratik değerlerinin güçlenmesini, siyasi kurumlarımızın gelişmesini, toplumsal uzlaşının ve milli birlik beraberliğimizin korunmasını önemsiyoruz. Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve demokratik gelişimine katkı sağlayacak her türlü yapıcı çalışmanın ülkemiz adına değerli olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle Sayın Özgür Özel'e ve yeni Parti MYK üyelerine başarılar diliyor, yeni siyasi oluşumun ülkemiz ve Türk demokrasisi için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.