Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa etti - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa ederek, bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini duyurdu.

02.09.2024 16:08
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa etti

"Bağımsız ve birleştirici siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa ederek, bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini duyurdu.

Başkan Gülpınar yaptığı açıklamada, Şanlıurfa halkının talepleri neticesinde başlatmış olduğu adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını hatırlatarak, hemşerileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünce ile hareket ettiklerini belirtti.

Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini vurgulayan Gülpınar, açıklamasında, "Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız. Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, halkımızın ortak görüşü ile büyükşehir belediye başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak devam etme kararını aldık. Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa etti - Son Dakika

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