Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnafla buluşmasında renkli görüntüler ortaya çıktı

Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, esnafla buluşmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret eden Başkan Beyazgül'e vatandaşlar şiir ve türkülerle destek verdi.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den yeniden aday gösterilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunmaya devam ediyor. Seçim çalışmaları çerçevesinde Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi çarşıları gezen başkanın bu günkü durağı gastronomiye yön veren İsotçular Çarşısı oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Göller Mahallesindeki İsotçular Çarşısında esnafla bir araya geldi.

Talep ve önerileri dinleyen Başkan Beyazgül, vatandaşlarla kucaklaştı. Gezi sırasında bir vatandaş, Başkan Beyazgül, şiir okuyup türkü söyleyerek destek verdi. - ŞANLIURFA