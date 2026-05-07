Şanlıurfa'da Fırtına Sonrası Destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Fırtına Sonrası Destek Açıklaması

07.05.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekili Dusak, fırtına sonrası yaraların sarılacağını ve mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Şanlıurfa'da yaşanan fırtınaya ilişkin, "Devlet-millet dayanışmasıyla yaralar sarılmıştır, sarılmaktadır, sarılacaktır. Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi adına gereken tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edecektir." dedi.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Mayıs'ta Şanlıurfa'da etkili olan fırtınanın şehirde ciddi hasara yol açtığını söyledi.

Fırtına nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin de yaralandığını anlatan Dusak, yaralıların tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Dusak, fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın tüm birimlerle afetin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduğunu belirten Dusak, yürütülen çalışmalarla vatandaşların yalnız bırakılmadığını vurguladı.

Dusak, TBMM Başkanvekili, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ve Şanlıurfa milletvekilleri ile fırtınanın sabahında sahada olduklarını anlatarak, "Afetten etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarımızın yanında olduk. Yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdik, takip ettik." diye konuştu.

Hasar ve zarar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildiren Dusak, acil destek ödeneğinin gönderildiğini, ihtiyaç duyulması halinde ilave desteklerin de sağlanacağını aktardı.

Dusak, şehirde yürütülen enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarının belediyeler ve ilgili kurumlar koordinasyonunda aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Şehrin tarım bölgesi olduğuna da dikkati çeken Dusak, "Tarım arazilerimizde meydana gelen ürün kayıplarının tespiti amacıyla 54 ayrı ekip tarafından zarar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Bu bölgeler özellikle fıstık ve diğer tarım ürünleri açısından önemli alanlardır, ülke ekonomimizde de önemli yer tutmaktadır. Üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için süreç, yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Dusak, hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini ve edilmeyeceğini de vurgulayarak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Devlet-millet dayanışmasıyla yaralar sarılmıştır, sarılmaktadır, sarılacaktır. Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi adına gereken tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şanlıurfa'da Fırtına Sonrası Destek Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız
Çorum Valiliği’nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
Ereğli’de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti Ereğli'de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar

19:16
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu
Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
19:09
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
18:54
Trabzonspor’da Batagov ameliyat edildi Aylarca forma giyemeyecek
Trabzonspor'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
16:59
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 19:51:36. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Fırtına Sonrası Destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.