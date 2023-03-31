Erdoğan ile görüşmek için her şeyi yaptı! Milletvekili aday adayının ısrarı ilginç anlara sahne oldu - Son Dakika
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Erdoğan ile görüşmek için her şeyi yaptı! Milletvekili aday adayının ısrarı ilginç anlara sahne oldu

31.03.2023 12:08

Şanlıurfa milletvekili aday adayı Zülfikar İzol'un Meclis koridorlarında karşılaştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebilmek için ısrarlı bir tutum sergiledi. O ilginç anlar kameralara yansıdı.

Seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'den milletvekili aday adayı olup başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile görüşebilmek için fırsat kovalayan birçok isim var. Bu isimlerden biri de Şanlıurfa milletvekili aday adaylarından Zülfikar İzol oldu.

ERDOĞAN DİNLEMEK İSTEMEDİ

Daha önce Meclis'te dört dönem milletvekilliği yapan Zülfikar İzol'un Meclis koridorlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilme çabası cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. O anlarda Erdoğan'ın İzol'ü dinlememek istememesi İzol'un ise ısrarlı bir şekilde bir şeyler anlatmaya çalışması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

YORUMLAR (1)
  • ibrahim celik: Görme yoksa oyda yok Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ile görüşmek için her şeyi yaptı! Milletvekili aday adayının ısrarı ilginç anlara sahne oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ile görüşmek için her şeyi yaptı! Milletvekili aday adayının ısrarı ilginç anlara sahne oldu - Son Dakika
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