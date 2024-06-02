Şanlıurfa Valisi Seçim Güvenliği İle İlgili Bilgi Aldı

Politika

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) seçimlerin başlamasıyla birlikte seçim güvenliği ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sabah erken saatlerden itibaren Hilvan Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimleri ile Akçakale, Eyyübiye, Hilvan ve Siverek'te tekrarlanan 17 mahalle muhtarlık seçimlerinde alınan güvenlik tedbirlerini takip eden Vali Şıldak, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) geçerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Şıldak, oy verme işlemi devam eden tüm bölgelerde tedbirlerin hassasiyetle takip edilmesi yönünde talimatlarını yineledi. Şıldak, "Hilvan ilçemizde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği, Akçakale, Eyyübiye, Hilvan ve Siverek ilçelerimizde 17 mahallede muhtarlık seçimleri kapsamında toplam 204 sandıkta oy verme işlemi sorunsuz olarak devam etmektedir. Seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli bütün tedbirler en üst seviyede alınmıştır. Oy verme işlemi ve devamındaki süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA