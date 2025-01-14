Sarıgül'den Cezaevindeki Mahkumlar İçin Af Çağrısı

Politika

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için af çağrısında bulundu.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde sadece uyuşturucu kullanmaktan dolayı 90 binin üzerinde vatandaşın yattığını belirtti.

Mustafa Sarıgül, bu vatandaşların uyuşturucu satmadığını, bazı insanlar tarafından batağa bulaştırıldığını dile getirdi.

Toplumda af için büyük bir beklenti oluştuğunu savunan Sarıgül, "Bunların anne ve babaları büyük bir sıkıntı içinde, binlerce çocuk cezaevinde dünyaya geldi, daha hayatla buluşamadılar. Cezaevlerinde kapasitenin üzerinde çok büyük bir artış oldu. Parlamentoya bu çağrım, vicdani bir çağrıdır, siyasi bir çağrı değildir." dedi.