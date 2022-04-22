Sarıgül, Diyarbakır'da genel af çağrısında bulundu - Son Dakika
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Sarıgül, Diyarbakır'da genel af çağrısında bulundu

22.04.2022 22:41
Sarıgül, Diyarbakır'da genel af çağrısında bulundu

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyarbakır'da kapalı ceza infaz kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Bizim insanımız affetmeyi sever, yüce gönüllüdür.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyarbakır'da kapalı ceza infaz kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Bizim insanımız affetmeyi sever, yüce gönüllüdür. Bu çağrımın destek bulacağından eminim. Bizim dinimiz de aftan yana bir dindir" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, akşam saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Sarıgül ve beraberindekiler kentte bulunan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere açıklama yaptı. Sarıgül, 9 Nisan'dan bu yana af çağrısında bulunduğunu belirterek, "Barış, kardeşliğe ve toplumsal huzura ihtiyaç var. Siyasi partiler olarak, bu ortamın sağlanmasına öncülük yapmalıyız. Cezaevindeki kişi sayısı Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. 271 bin kapasiteli 384 ceza infaz kurumunda 314 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu 43 bin kişi yerlerde yatıyor demek. Bu cezaevlerinde birçok sorun var demektir. Cezaevleri bırakın mahkumları ıslah etmeyi, mahkumların en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor demektir. Bir hata nedeniyle haksız yere cezaevine düşen, işlediği suçla, aldığı ceza arasında orantısızlık olan mahkumlar var. Bu durum adalet duygusunu zedeliyor" diye konuştu.

'ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ İÇİN AFFET'Siyasi partilere bir araya gelinmesi yönünde uyarıda bulunan Sarıgül, şunları söyledi:

"Kader mahkumlarına bir şans verelim. Affetmek güçlü olmaktır. Affetmek kendine güvenmektir. Affetmek şefkat ve merhamettir. Devletimiz gücünü, kendine güvenini ve şefkatini göstersin. Kader mahkumlarına geçmişi geride bırakma, temiz ve yeni bir sayfa açma fırsatı verelim. Benim derdim oy almak değil, ben özgürlük ve barış için çabalıyorum. Yine buradan, güzel ülkem Türkiye'me sesleniyorum, affet Türkiye diyorum. Mahkum analarının hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Sıcak bir yuva için affet. Dünün yaralarını kapatmak için affet. Özgürlük ve barış için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet. Temiz ve yeni bir sayfa açmak için affet. Bizim insanımız affetmeyi sever, yüce gönüllüdür. Bu çağrımın destek bulacağından eminim. Bizim dinimiz de aftan yana bir dindir. Kur'an-ı Kerim, 'Kim affeder, barışırsa onun mükafatı Allah'a aittir.' der. 'Kader mahkumu' dediğimiz insanların tekrar toplumla kaynaşmalarını ve aile hayatlarına devam etmelerini istiyorum. Babasına kavuşan bir yavrunun sevinci, evlat hasreti çeken bir ananın hayır duasını alsam bana yeter."


Sarıgül, Diyarbakır'da genel af çağrısında bulundu
Sarıgül, Diyarbakır'da genel af çağrısında bulundu
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Tekirdağ basketbol tarihinde bir ilke imza atıldı Tekirdağ basketbol tarihinde bir ilke imza atıldı ALİ BABACAN: HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE HEPİMİZİN TÜRKİYE'SİDİR ALİ BABACAN: HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE HEPİMİZİN TÜRKİYE'SİDİR

Mustafa Sarıgül, Diyarbakır, Türkiye, İnfaz, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Sarıgül, Diyarbakır'da genel af çağrısında bulundu - Son Dakika


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