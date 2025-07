Sarıgül: Erzincan'ı Yatırımlarla Güçlendirmeliyiz

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'a yapılan yatırımların eksik olduğunu, birçok projenin yarım kaldığını ileri sürdü.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın hak ettiği yerde olmadığını iddia ederek, devletin Erzincan'da fabrika açmadığını, özel sektörün kente gelmediğini savundu.

Erzincan'da tarım ve hayvancılığın yeteri kadar desteklenmediğini ileri süren Sarıgül, bu nedenle köylü, işçi ve esnafın para kazanamadığını ifade etti.

CHP'li Sarıgül, Erzincan'ın çok sayıda eksiğinin bulunduğu da belirterek, şöyle konuştu:

"İstiyorum ki 'Can Erzincan depreme hazır mı değil mi?' bu soruları sormayalım, tam manasıyla hazırlıklı olsun. Kara yollarına, sulama projelerine ayrılan ödeneklerin yetersiz olduğunu görüyorum. Can Erzincan'ın bitmeyen kara yolları, özellikle köy yolları, baraj ve sulama projelerinin bir an önce bitirilmesini elzem olarak görüyorum. Yatırımlar durdu, birçok proje yarım kaldı, Erzincan'a verilen sözlerin tutulmasını istiyorum."

Erzincan'ın daha fazla yatırıma, desteğe ve iş sahasına ihtiyacının olduğunu kaydeden Sarıgül, Sivas-Erzincan hızlı tren projesine ilişkin verilen sözün üzerinden 15 sene geçtiğini belirtti.

Üniversite ve şehir merkezi arasında tramvay yolunu başlatmak için çağrıda bulunan Sarıgül, "Çok büyük bir bütçe değil, 25 bin öğrenci şehir merkezine gelmek istiyor." dedi.

Sarıgül, Erzincan'ın, CHP iktidarında üreten ve mutlu bir il olacağını dile getirdi.