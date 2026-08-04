Sarıgül: Esnaf Kredileri Artırılmalı
Mustafa Sarıgül, esnafın sorunlarına çözüm önerileri sundu ve kredi limitlerinin artırılmasını istedi.
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Esnafa verilen kredilerin limiti artırılmalıdır." dedi.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, esnafın kirasını, vergisini ödeyemediğini, dükkanını aydınlatamadığını söyledi.
Esnafa özel elektrik ve doğal gaz tarifesi uygulanması gerektiğini dile getiren Sarıgül, kira stopajlarının kaldırılmasını, Bağ-Kur tescil sorununun çözülmesini talep etti.
Prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın esnaf ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını isteyen Sarıgül, "Esnafa verilen kredilerin limiti artırılmalıdır." dedi.
Mustafa Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde esnafın sorunlarını çözeceklerini de söyledi.
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