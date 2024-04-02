Sarıoğlan\'da Bekir Ayyıldırım yeniden başkan seçildi

Politika

Sarıoğlan'da resmi olmayan kesin sonuçlara göre, 3 bin 523 oy alan mevcut Başkan ve MHP Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım, yeniden başkan seçildi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Sarıoğlan Belediye Başkanlığında koltuk değişimi yaşanmadı. 3 bin 523 oy alan mevcut başkan ve MHP Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım yeniden başkan seçildi.

Sarıoğlan'da resmi olmayan kesin sonuçlar şu şekilde:

"MHP Adayı Bekir Ayyıldırım 3 bin 523, CHP Adayı Murat Özcan 3 bin 160, YRP Adayı Mükremin Sayan bin 338, Saadet Partisi Adayı Fatma Yıldız bin 185 oy aldı." - KAYSERİ