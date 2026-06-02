Savaşın Sonu İçin Zelenskiy'den Çekilme İsteği

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin orduya Rusya'nın kontrolündeki bölgelerden çekilmesi emrini vermesi halinde savaşın gün sonuna kadar sona erebileceğini belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Sözcü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği ve en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı geniş çaplı hava saldırılarının sorulması üzerine savaşın, Ukrayna ordusunun sivillere karşı gerçekleştirdiği "insanlık dışı terör eylemleri" nedeniyle "farklı bir paradigmaya" girdiğini söyledi. Peskov, "Eğer Kiev rejimi bilinçli olarak sivillere, çocuklara karşı bu tür insanlık dışı terör eylemleri gerçekleştiriyorsa o zaman bu, tamamen farklı bir paradigmadır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kiev ve diğer şehirlerdeki askeri hedeflere saldırdığını savunan Peskov, Ukrayna barış sürecinin askıya alındığını, ancak Rusya'nın ABD ile temas halinde olduğunu belirtti. Peskov, "Barış görüşmelerine açık olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Zelenskiy Ukrayna ordusuna Rus bölgelerinden çekilmesi emri verirse savaş, gün sonuna kadar sona erebilir"

Peskov ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Ukrayna askerlerinin Rusya'nın kontrolündeki bölgelerden çekilmesi emrini vermesi halinde savaşın gün sonuna kadar sona erebileceğini ifade etti. Peskov, "Zelenskiy ve savaşın yıl sonuna kadar bitirilmesi konusuna gelince, daha önce birçok kez söylediğimiz gibi savaş, gün sonuna kadar bitebilir. Bunu başarmak için Zelensky'nin ordusuna Rus topraklarından çekilme emri vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Moskova yönetimi savaşın sona ermesi için Rusya'nın 2022'de Ukrayna'da kendi toprağı olarak ilan ettiği 4 bölgeden Ukrayna askerlerinin çekilmesi gerekiyor. Ukrayna yönetimi ise bunu "toprak gasbı" olduğunu belirterek reddediyor.

Ne olmuştu?

Rusya, 22 Mayıs'ta Ukrayna'nın doğusunda Rus kontrolündeki Luhansk'ta bir öğrenci yurduna düzenlenen ve 21 kişinin ölümüne neden olan insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını artırdığını duyurmuştu. Ukrayna ise yurdu hedef almadığını ve bölgedeki bir insansız hava aracı komuta merkezini hedef aldığını belirtmişti. - MOSKOVA