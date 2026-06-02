Savaşın Sonu İçin Zelenskiy'den Çekilme İsteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşın Sonu İçin Zelenskiy'den Çekilme İsteği

02.06.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peskov, Zelenskiy'nin orduya çekilme emri vermesi halinde savaşın sona erebileceğini belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin orduya Rusya'nın kontrolündeki bölgelerden çekilmesi emrini vermesi halinde savaşın gün sonuna kadar sona erebileceğini belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Sözcü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği ve en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı geniş çaplı hava saldırılarının sorulması üzerine savaşın, Ukrayna ordusunun sivillere karşı gerçekleştirdiği "insanlık dışı terör eylemleri" nedeniyle "farklı bir paradigmaya" girdiğini söyledi. Peskov, "Eğer Kiev rejimi bilinçli olarak sivillere, çocuklara karşı bu tür insanlık dışı terör eylemleri gerçekleştiriyorsa o zaman bu, tamamen farklı bir paradigmadır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kiev ve diğer şehirlerdeki askeri hedeflere saldırdığını savunan Peskov, Ukrayna barış sürecinin askıya alındığını, ancak Rusya'nın ABD ile temas halinde olduğunu belirtti. Peskov, "Barış görüşmelerine açık olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Zelenskiy Ukrayna ordusuna Rus bölgelerinden çekilmesi emri verirse savaş, gün sonuna kadar sona erebilir"

Peskov ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Ukrayna askerlerinin Rusya'nın kontrolündeki bölgelerden çekilmesi emrini vermesi halinde savaşın gün sonuna kadar sona erebileceğini ifade etti. Peskov, "Zelenskiy ve savaşın yıl sonuna kadar bitirilmesi konusuna gelince, daha önce birçok kez söylediğimiz gibi savaş, gün sonuna kadar bitebilir. Bunu başarmak için Zelensky'nin ordusuna Rus topraklarından çekilme emri vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Moskova yönetimi savaşın sona ermesi için Rusya'nın 2022'de Ukrayna'da kendi toprağı olarak ilan ettiği 4 bölgeden Ukrayna askerlerinin çekilmesi gerekiyor. Ukrayna yönetimi ise bunu "toprak gasbı" olduğunu belirterek reddediyor.

Ne olmuştu?

Rusya, 22 Mayıs'ta Ukrayna'nın doğusunda Rus kontrolündeki Luhansk'ta bir öğrenci yurduna düzenlenen ve 21 kişinin ölümüne neden olan insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını artırdığını duyurmuştu. Ukrayna ise yurdu hedef almadığını ve bölgedeki bir insansız hava aracı komuta merkezini hedef aldığını belirtmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Savaşın Sonu İçin Zelenskiy'den Çekilme İsteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:54:05. #7.12#
SON DAKİKA: Savaşın Sonu İçin Zelenskiy'den Çekilme İsteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.