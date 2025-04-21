Savunma Bakanı Hegseth'in Gizli Sohbeti

New York Times gazetesi, ABD Savunma Pete Hegseth'in, Yemen'deki Husilere yönelik Mart ayında gerçekleştirilen saldırının detaylarını bir mesajlaşma uygulamasındaki sohbette paylaştığını duyurdu.

New York Times gazetesi bir haberinde ABD Savunma Pete Hegseth'in, Yemen'deki Husilere yönelik Mart ayında gerçekleştirilen saldırının detaylarını eşi, kardeşi, özel avukatının da bulunduğu bir mesajlaşma grubunda paylaştığını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda da The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg'u 11 Mart'ta bir mesajlaşma uygulamasındaki "PC Husiler küçük grubu" adı verilen şifreli bir sohbet grubuna ekleyerek Husilere yönelik saldırının detaylarını paylaşmasının ardından Hegseth'in ikinci kez aynı hatayı yapması eleştirileri de beraberinde getirdi. Olaya ilişkin bilgi veren adı açıklanmayan bir kaynak, söz konusu sohbet grubunda çok sayıda kişinin bulunduğunu ve grubun ayrıntılı askeri planlamanın dışında onay süreci sırasında idari konuların ele alınması amacıyla kurulduğunu söyledi. Kaynak, sohbette hava saldırılarının takvimine ilişkin detayların da bulunduğunu aktardı.

Hegseth'in görüşmesine eşi de katılmıştı

Bakan Hegseth'in Mart ayında İngiliz mevkidaşı ile Pentagon'da gerçekleştirdiği görüşmede Jennifer Hegseth'in de katılması dikkat çekmişti.

Hegseth'in kardeşinin Pentagon'da görevli olduğu ancak operasyonel detaylara erişim gerekçesinin belirsiz olduğu ifade ediliyor.

Pentagon açıklaması

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump düşmanı medya, Başkan Trump'ın gündemine bağlı herkesi yok etme takıntısını sürdürüyor. Bu kez New York Times ve onların saçmalıklarını tekrarlayan diğer tüm sahte haberler makaleleri için tek kaynak olarak hoşnutsuz eski çalışanların şikayetlerini hevesle alıyor. Sadece bu hafta işten çıkarılan ve Bakan ile Başkan'ın gündemini sabote etme güdüsüne sahip oldukları anlaşılan kişilerin sözlerine dayanıyor. Hikayeyi ne şekilde yazmaya çalışırlarsa çalışsınlar, hiçbir Sinyal sohbetinde gizli bilgi yoktu. Gerçek olan şu ki Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'ın gündemini yürütme konusunda daha güçlü ve daha etkin olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON