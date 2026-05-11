Savunma Sanayi: Türkiye\'nin Başarısı

11.05.2026 18:47
Hulusi Akar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemeleri ve yerli üretim başarılarını açıkladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktanın tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir nokta oluğunu belirterek, "Daha düne kadar piyade tüfeğinin patenti dahi yabancılara aitken, şu anda Allah'a çok şükür gemilerimizi, uçaklarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Kızılelma'larımızı, TİHA'larımızı yapacak hale geldik. Bunları, zamanında biz parasını verdiğimiz halde alamadıklarımızı şu anda ihraç eder hale geldik" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen İhtisas Akademisi programı çerçevesinde Aksaray'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, üniversitede öğrencilerle buluştu. Akar, programın ardından gazetecilerin Kaan savaş uçağı ve hipersonik Yıldırımhan füzesi ile ilgili sorularını cevapladı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımları ve geçmişten bugüne savunma sanayi çalışmalarını anlatan Akar, bugün gelinen noktada tüm dünyanın hayranlıkla Türkiye'yi izlediğini söyledi.

"Parasını verdiğimiz halde alamadıklarımızı şu anda ihraç eder hale geldik"

Bugün gelinen noktanın başlangıcına bakılması gerektiğine vurgu yapan Akar, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşvikleriyle, destekleriyle, engelleri ortadan kardırmasıyla, üniversitelerimiz, kamu şirketlerimiz, özel teşebbüs ve vakıf şirketlerimiz el ele vermek suretiyle, omuz omuza çalışmak suretiyle mühendislerimiz, işçilerimiz büyük bir gayretle bizim bugüne kadarki yaptığımız çalışmaları, geldiğimiz noktayı, bizim sıkıntılarımızı giderdiler ve cin şişeden çıktı. Bugün gerçekten geldiğimiz nokta, tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir nokta. Daha düne kadar piyade tüfeğinin patenti dahi yabancılara aitken, şu anda Allah'a çok şükür gemilerimizi, uçaklarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Kızılelma'larımızı, TİHA'larımızı yapacak hale geldik. Bunları, zamanında biz parasını verdiğimiz halde alamadıklarımızı şu anda ihraç eder hale geldik. Dostlarımızın, müttefiklerimizin de kendi ihtiyaçlarını karşılamaları bakımından onlara da yardım eder hale geldik. Dolayısıyla bu süreç devam ediyor. Bundan sonra inşallah çok daha büyükleri de gerçekleşecek. Bir tarafta bizim milli muhabere uçağımız Kaan yapılmaya devam ederken, diğer tarafta Yıldırımhan gibi füze konusunda da çalışmalarımızı büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdük, sürdüreceğiz. Dolayısıyla Türkiye gerçekten Türkiye Yüzyılı'na yaraşır şekilde terörsüz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ve ihya etme çalışmalarını yaptı, yapıyor. Allah'ın izni ile 86 milyon tek yumruk, tek yürek olarak bunları başardık, başaracağız. Bu sadece ülkemiz için değil, tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin, müttefiklerimiz için de kullanacağımız araçlar gereçler. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla Mehmetçiğin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yerli ve milli olarak karşılar hale geldik. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımızı sürdürerek kimseye muhtaç olmadan, değil namerde, merde dahi muhtaç olmadan ülkemizin savunmasını, birliğini, beraberliğini, güvenliğinin sağlanması için yapılması gereken ne varsa yaptık, yapıyoruz. Başlangıçtan beri söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kimsenin toprağında bizim gözümüz yok. Bizim amacımız, emelimiz, ülkemizin, milletimizin savunması, güvenliği ve burada 86 milyon vatandaşımızın rahat ve huzur içinde yaşaması. Bu noktaya gelinmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün mühendislerimize, bütün çalışan işçilerimize, bütün müteşebbislerimize, tüm görev alan arkadaşlarımıza saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Bütün milletimiz bunlara şükran borçlu. Sağ olsunlar var olsunlar" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

