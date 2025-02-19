Saygılı'dan CHP'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Saygılı'dan CHP'ye Sert Tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin oy iddialarına sert açıklama yaptı.

19.02.2025 18:22
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP il başkanlarının, 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla ilgili yaptıkları açıklamaya tepki gösterdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, siyasetinin gündemini kendi kirli hesaplaşmasıyla meşgul etmeye son vermesini gerektiğini ifade etti.

CHPli siyasetçilerin, partilerini hedef alarak, 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'daki tartışmaları unutturmaya çalıştığını savunan Bilal Saygılı, şunları kaydetti:

"Bu mesele bir AK Partili tarafından değil bizzat son yerel seçimlerde Hatay'da yeniden aday gösterdikleri ve önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan kendi partilileri tarafından gündeme getirilmiştir. Yine bu konu sorulduğunda, CHP Genel Merkezi bir açıklama yapmadığına göre 'süküt ikrardandır' diyerek konunun ciddiyetine parmak basan bir AK Partili değil, Özgür Özel'in selefi olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP'nin konuyla alakalı açıklama yapan ağızlarının, FETÖ taktiklerini uygulamakla, habis ayak oyunları yapmakla suçladığı kişiler yine kendi partilileridir. Bu beyan, CHP'nin terör örgütlerini yöneten siyaset aklı tarafından işgal edildiğinin, onlara teslim olunduğunun en açık itirafıdır."

Kaynak: AA

Politika, AK Parti, izmir, Spor, Son Dakika

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