Saygılı'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Eleştiri

24.03.2026 16:14
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sebze ve meyve halinin 5 yıldır tamamlanmadığını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni Bergama'da 2021 yılında inşaatına başladığı sebze ve meyve halini bitiremediği gerekçesiyle eleştirdi.

Saygılı, yazılı açıklamasında, sebze ve meyve halinin 5 yıldır bitirilemediğini ve atıl bırakıldığını savundu.

Halin kaba inşaatının bittiğini ve sonrasında kaderine terk edildiğini aktaran Saygılı, "Heba edilen milyonlarca liralık kamu kaynağı. Bu tablo bir istisna değil, bir yönetim anlayışının sonucudur. İzmir'in gerçek sorunlarına çözüm üretmesi gerekenler, bugün enerjisini hizmete değil, hukuka meydan okumaya harcıyor. İzmir'in her köşesinde yarım kalan projeler, geciken yatırımlar ve artan sorunlar varken belediyeyi yönetenlerin önceliğini hizmet değil, siyasi tartışmalar haline getirmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bilal Saygılı, İzmir'in yıllardır hizmet beklediğini ancak CHP'li belediyeciliğin beklentilere cevap üretmek yerine algı üretmeyi tercih ettiğini öne sürerek şunları kaydetti:

"CHP belediyeciliği planlama yerine günü kurtaran, sorumluluk almak yerine mazeret üreten, hizmet üretmek yerine algı inşa eden bir anlayışa dönüşmüştür. Daha da vahimi İzmir'in gerçek sorunlarına çözüm üretmesi gerekenler bugün enerjisini hizmete değil, hukuka meydan okumaya harcıyor. Hukuki olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan bir bina önünde nöbet tutarak siyaset yapanlar, İzmir'in sokaklarında çözüm bekleyen vatandaşın sesini duymuyor. Şehir yönetmek polemikle, sloganla, vitrinlik projelerle değil, akılla, disiplinle ve millete karşı duyulan sorumluluk bilinciyle olur. Ancak bugün İzmir'de gördüğümüz tablo, bu sorumluluğun ne yazık ki geri plana itildiğini açıkça ortaya koymaktadır."

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Ekonomi, İzmir

Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı
Trump’ın “anlaşma“ çıkışına İran’dan savaşı bitirtmeyecek yanıt Trump'ın "anlaşma" çıkışına İran'dan savaşı bitirtmeyecek yanıt
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
Erol Köse’nin ölümü sonrası Seda Sayan’ın sözleri yeniden gündemde Erol Köse'nin ölümü sonrası Seda Sayan'ın sözleri yeniden gündemde
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

17:12
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu
Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
