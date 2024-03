SBB Başkan Adayı Doğan projelerini tanıttı

Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkan Adayı Halit Doğan, düzenlediği lansman ile projelerini tanıttı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan'ın proje lansmanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yapıldı. Yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olacaklarını ifade eden Halit Doğan, "Birlik olup ahengimizi yakaladığımızda her alanda, daha hızlı, daha güçlü ve daha ileri olarak Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olacağız. Biz Samsun'umuzu daha mutlu ve huzurlu bir şehir haline getirmek için yola çıktık. Şehrimiz daha hızlı, daha güçlü, daha ileri olsun istedik. Bizim, önceliğimiz her zaman insanımız oldu. Samsun'umuz asırlardır, kadim geleneklerinden ve sevgiden beslenmiş; kendini bu değerler üzerine kurarak inşa etmiş bir şehir. Yaşam şartları hızla değişiyor, insanlarımızın dünyaya ve hayata bakışı değişiyor dolayısıyla şehirler de değişiyor. Samsun, sanayisi, tarımı, turizmi, tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve 2 üniversitesi ile Karadeniz Bölgesi'nin incisi bir şehir. Potansiyeli yüksek, genç ve dinamik bir şehirde yaşıyoruz. Tüm özellikleri ile kendine has kültür ve gelenekleriyle marka şehir olan Samsun'umuzu sadece bölgenin lideri değil, ülkemizin önde gelen şehri yapma gayemiz var. Samsun bizim birleştirici gücümüz. Biz bu güçle, bir 'ahenk' içerisinde Samsun'umuzu çok daha ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. Biz siyaseti insan için yapıyoruz; bizim siyasetimizin merkezinde insan var. Dünyadaki gelişmelere ve değişen taleplere anında yanıt verebilmek, yaşam kalitesini arttırmak için her alanda daha hızlı, ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan şehrin taleplerini karşılayabilmek ve sürdürülebilir olmak için daha güçlü, gençlerimizle birlikte geleceği bugünden düşünerek, yarınları tasarlayabilmek için daha ileri olacağız. Bu vizyon ve misyonla Samsun'umuza kazandıracağımız projelerimizi tek tek hayata geçirecek, insanımızla el ele, katılımcı demokrasiyle Samsun'umuza hizmet edeceğiz" dedi.

Ulaşım projeleri

Ulaşım projeleri hakkında bilgi veren Başkan Halit Doğan, "Mevcut durumda Samsun'da ulaşımda harcanan süre günlük ortalama 60 dakika. Yeni yatırım ve projeler hayata geçirilmezse 2029'a gelindiğinde bu sürenin 80 dakikanın üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Biz bu durumun önüne geçerek; şehrimizin ulaşım ve trafik ile ilgili beklentilerini karşılayacak; ulaşımda harcanan süreyi 40 dakikanın altına düşüreceğiz. 5 yıllık vadede hayata geçireceğimiz projelerimizle birlikte; Samsunlu hemşehrilerimize her hafta sevdikleriyle, kültürel ve sosyal aktivitelerle geçirebilecekleri 2 saat kazandırmış olacağız. Bütüncül planlama ve uygulamalarla kısa sürede şehir trafiğinde yüzde 32 azalma sağlayacak; trafikte harcanan zamanı azaltarak konforlu, hızlı ve güvenli ulaşımı sağlayacağız. Atatürk Bulvarı ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 14 kavşak başta olmak üzere tüm altyapıyı bütüncül ve akılcı çözümlerle ele alıp yan yol, kavşak düzenlemeleri ve trafik sirkülasyon çalışmaları ile trafik yoğunluğunu hızla iyileştirecek uygulamaları hayata geçireceğiz. Hafif raylı sistem ağımızı genişletmeyi kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz arasına aldık. 2 yıl içerisinde filomuza katacağımız yeni nesil çevreci, ergonomik ve konforlu 10 yeni tramvay aracı ile mevcut hattın kapasite ve konforunu 2 katına çıkacağız. Ulaşımda raylı sistemlerin payını artıracak; şehrin dinamik yapısına uygun olarak, gelişen bölgelere erişimi kolaylaştıracağız. Şehir Hastanesine 5 yıl içerisinde dakik, modern ve çevreci ulaşım sağlayacak tramvay hattımızı devreye alacağız. Hızlı Samsun hedefimiz kapsamında kent içi ulaşımını hızlı, konforlu ve güvenli hale getirecek Doğu ve Batı Çevre Yollarını hayata geçireceğiz. 22 kilometrelik Doğu Çevre Yolu devreye alındığında transit trafik şehre girmeyecek ve günlük 30 bin araç şehir trafiğinden çekilmiş olacak. Bu sayede yılda 4 milyon araç/saat zaman tasarrufu sağlanacak. 16 kilometrelik Batı Çevre Yolu ile de günlük 10 bin araç şehir trafiğinden çekilecek ve yılda 1 buçuk milyon araç/saat de buradan zaman tasarrufu sağlayacağız" dedi.

Sosyal belediyecilik hizmetleri

Sosyal belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi veren Halit Doğan, Samsun Kart Projesi, Nefes Projesi, Petek Projesi (Petek Kuluçka, Petek Mahalle, Petek Yuva, Petek Sanat), Çocuk Köyü Projesi, Meslek edindirme kursları, online diyetisyen ve psikolog hizmetleri, Gençlerin Yanında Projesi, Çölyak'ın farkında, glütensiz yaşamda yanınızdayız Projesi, Semt Pazarlarına Mobil İhtiyaç Üniteleri Projeleri ile vatandaşların hayatlarına dokunacaklarını söyledi.

Turizm, Odak Samsun

Spor, kadın ve Engelsiz Samsun için de birçok projesinden bahseden Halit Doğan Turizm alanında Samsun'u daha cazip, daha verimli, daha güçlü samsun için turizmin geliştirilmesini, turizmden sağlanacak ekonomik gelir ve istihdam olanakları ile kent ekonomisinin canlandırılmasını ve sosyal refahın bir üst boyuta taşınmasını hedeflediklerini belirterek, "Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle büyük bir turizm potansiyeli olan Samsun'u; Karadeniz'in parlayan yıldızı haline getirme vizyonuyla hayata geçirilecek olan Odak Samsun; Samsun'un turizm potansiyelini arttırmak ve turizm alanlarının işlevsel bir şekilde kullanılmasını sağlamak adına projelerin uygulanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı bir merkez olacak. Aynı zamanda şehre gelen turistlerin Samsun'da keyifli zaman geçirmeleri, Samsun'u gerçek anlamda tanımaları, keşfetmeleri sağlanacak. Odak Samsun bünyesinde yerli ve yabancı turistlere Samsun'un birçok farklı özelliklerini keşfedebilecekleri alternatif rotalar da oluşturulacak. Öncelikli hedefimiz Samsun'un turizm potansiyelini arttırmak ve turizm alanlarının işlevsel bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Şehrin turizm potansiyeli olan her bölgesini ayrı bir etkinlik ve festival alanı şeklinde değerlendirerek 17 ilçemizin tamamını da kendi potansiyeliyle birer turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Atakum Sahil Düzenleme Projesi, Kapıkaya Extreme Sporlar Festivali, Kocadağ, Sarıgazel ile ulusal ve uluslararası etkinlik projelerimiz hazır" diye konuştu.

Halit Doğan 1 saati aşan proje tanıtım lansmanında ayrıca Can Dostlarımızın Yanındayız, Sağlık Turizmi, Kongre ve Kültür Merkezi, Samsun'dan Kurtuluşa Dijital Yolculuk, Müzik Atölyesi, Karavan Park, Tünel Akvaryum, Kurupelit Yat Limanı, Kırsal Kalkınma, SATEM, Mezbaha, Soğuk Hava Deposu, Çevre ve Şehir, Prestij Cadde, Kent Sağlığı ve Kentsel Dönüşüm, Kamu Kampüsü, Mert Irmağı, Atık Yönetimi, Risk Kalkanı- Afet Planı, taşkınlar, boğulma riski ve depremler adlı projelerinin detaylarını da kamuoyu ile paylaştı.

Samsunspor

Şehrin markası olan Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile ilgili projelerine de yer veren Doğan, "Samsunspor kadar Samsunspor'un cefakar, vefakar taraftarları da her türlü övgüye layık. Onu sahip olduğu değerleriyle yaşatmak ve yüceltmek hepimizin görevi. Bu sorumlulukla 30 Haziran 1965 Samsunspor'umuzun kuruluş yıl dönümüne özel etkinlikler düzenleyeceğiz ve geleneksel hale getireceğiz. Samsunpor'un kuruluş yıl dönümlerini çeşitli etkinliklerle şehirce şölen havasında kutlayacağız. Sporun şehri Samsun'umuzda; Samsunspor'umuzun ve sportif tarihimizin anlatıldığı bir müzeyi hayata geçireceğiz. Bir müjde de Samsunspor taraftarlarına. Samsunspor maçlarının olduğu günlerde izleyici sayısını artırmak ve stad coşkusunu artırmak adına tramvaylarımızı ücretsiz hale getireceğiz. Stat çevresindeki yolları araç ve seyirci giriş-çıkış alanlarını ve otoparkları ihtiyaçlara göre yeniden tasarlayacağı" şeklinde konuştu.

"Birlikte Samsun'u mutlu ve huzurlu bir şehir haline getireceğiz"

"Verdiği sözü tutan, gerçekleştiremeyeceği vaatte bulunmayan bir anlayışla sizlerin karşısındayız. Projelerimizi oluştururken buna ayrı bir özen gösterdik" diyen Doğan, ayrıca şunları söyledi:

"Samsun'umuz müstesna bir şehir. 17 ilçesiyle ayrı ayrı değerler oluşturmayı başarmış, her köşesi farklı bir güzelliğe sahip bir şehirde yaşıyoruz. Bu zenginliklerin farkındayız. Bu zenginlikleri nasıl artırmamız gerektiğini de biliyor, projelerimizi bu doğrultuda hazırladık. Bunların bir kısmını sizlerle paylaştım. Samsun'umuzu bir değerler bütünü olarak ele aldık. Her şeyi ile çağın ilerisine geçmiş bir şehir olma gayemiz var. Bunu da ortak paydamız Samsun'umuzda birleşerek; tüm kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımız, derneklerimiz, insanlarımız ve en önemlisi 17 ilçemizle sağlayacağımız uyum ve 'ahenk' ile mümkün olabileceğini biliyoruz. Bu doğrultuda Samsun'u dinleyecek, anlayacak ve paylaşacak, birlikte Samsun'u mutlu ve huzurlu bir şehir haline getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı'na damgamızı vuracak hedefler doğrultusunda çalışacak ve Samsun'u Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapacağız. Bunu da insanımızın gönlünü, gönül rızasını alarak, onların fikirlerinden hareket ederek yapabileceğimizi biliyor ve inanıyorum. Hep birlikte daha hızlı, daha güçlü, daha ileri bir Samsun için; Adil, şeffaf, güvenilir yönetim anlayışıyla sağlıklı çevre yapılarıyla idari ve ekonomik olarak çağı yakalamış, geleceğe yön veren bir Samsun sözü veriyoruz."

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan'ın proje lansmanına ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, mevcut belediye başkanları, belediye başkan adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN