Samsun Meclisi 52 Gündem Maddesini Komisyonlara Havale Etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi, toplam 52 gündem maddesini daha kapsamlı görüşmek üzere ilgili komisyonlara havale etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mart Ayı 1. Birleşimi, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis binasında yapılan toplantıda 48 gündem, 4 gündem dışı ve 2 gündem önerisi olmak üzere toplam 54 madde gündeme alındı.

Toplantıda, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ile ilgili aciliyet taşıyan 2 madde, verilen arada yapılan komisyon toplantısının ardından görüşülerek karara bağlandı. Kalan 52 gündem maddesi ise ayrıntılı değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

Mart ayı meclis gündeminde ayrıca Togo'nun Aneho Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalanması ve Tokat Erbaa Belediyesi ile kardeş belediye olunmasını içeren maddelerin de yer aldığı belirtildi. Gündemde ayrıca belediye mülkiyetinde bulunan 105 taşınmazın, Gülsan Sanayi Sitesi Proje Alanı içerisinde kalan ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen bölgede hak sahiplerine mevcut hak edişleri dikkate alınarak devredilmesi ile belediyenin hayata geçireceği projelere kaynak sağlanması amacıyla satışına ilişkin encümene yetki verilmesini içeren teklifin de görüşüleceği ifade edildi.

Toplantıda 52 gündem maddesinin komisyonlarda ele alındıktan sonra yeniden meclis gündemine getirileceği bildirildi. - SAMSUN