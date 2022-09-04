Hasta ve yoksulları kapı kapı dolaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hasta ve yoksulları kapı kapı dolaşıyor

04.09.2022 14:11
Hasta ve yoksulları kapı kapı dolaşıyor

Seçildiği günden bu yana sürekli halkın içinde olan ve ilçede girmediği sokak, çalmadığı kapı bırakmayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyüpnebi Mahallesinde vatandaşların kapısını çaldı.

Seçildiği günden bu yana sürekli halkın içinde olan ve ilçede girmediği sokak, çalmadığı kapı bırakmayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyüpnebi Mahallesinde vatandaşların kapısını çaldı.

Şanlıurfa'nın nüfus ve alan bakımından en büyük ilçesi Eyyübiye'de, seçildiği günden bu yana halkla iç içe olan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir yandan halkın hizmet taleplerini yerine getirmeye devam ederken bir yandan da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Hastalık, yoksulluk ve çaresizlik içerisindeki vatandaşların kapılarını çalmaya devam eden Başkan Kuş, Eyyüpnebi Mahallesinde mağdur ailelere ulaştı.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce daha önce tespit edilen ve yasal kriterler çerçevesinde destek olunan aileleri ziyaret eden Başkan Kuş ve Moğal, kendilerine uzanacak bir el bekleyen ailelerin yanında olduklarını belirtti.

Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk yüzlerce vatandaşla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Kuş, Eyyüpnebi Mahallesinde doğalgaz bekleyen ailelere de farklı sokaklarda şebeke çalışmalarının devam ettiğini, bu kış mahallede isteyen herkesin doğalgaz kullanmaya başlayacağını söyledi. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Polis operasyonunda çay servisi Polis operasyonunda çay servisi Motosiklet sürücüsünün yılan ile imtihanı Motosiklet sürücüsünün yılan ile imtihanı
Kaynak: İHA

Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyüpnebi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hasta ve yoksulları kapı kapı dolaşıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:40 Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 14:12:05. #1.12#
SON DAKİKA: Hasta ve yoksulları kapı kapı dolaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement