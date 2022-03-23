Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (2) - Son Dakika
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Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (2)

23.03.2022 23:19
Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (2)

MUHALEFETTEN 'ANAYASA'YA AYKIRI' ÇIKIŞITBMM Anayasa Komisyonu'nda, görüşmeleri devam eden kanun teklifi üzerine milletvekilleri konuşma yaptı.

MUHALEFETTEN 'ANAYASA'YA AYKIRI' ÇIKIŞI

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, görüşmeleri devam eden kanun teklifi üzerine milletvekilleri konuşma yaptı. Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde muhalefet partileri, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, teklifin bir torba yasa özelliği taşıdığını belirterek, "Torba yasalar, yasa olma özelliğini büyük ölçüde zedelediği gibi torba yasalar üzerinden Anayasa Mahkemesi'nin etkili bir denetim yapması da güçleşmektedir" dedi.HDP Grup Başkan Vekili Meral Daniş Beştaş, Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunarak, düzenlemenin uzun süredir tartışıldığını ve 'Cumhur İttifakı'nın ortak metni olarak önlerine geldiğini söyledi. Beştaş, "Ne Meclis'te bulunan ne de bulunmayan hiçbir siyasi partinin, bu seçim teklifinin hazırlanmasında bir dahli yok" diye konuştu. Teklife tüm siyasi partilerin katkıda bulunması gerektiğine değinen Beştaş, "Meclis'te Seçim Kanunu'nu görüşüyoruz ve bu görüşeceğimiz teklif, seçime girecek partilerin tamamını ilgilendiriyor" dedi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ise "Üzerinde konuşmakta olduğumuz, özünde iktidarın seçim mekanizmasını kendisinin ve ortağının şahsi ve siyasi ikballeri neticesinde şekillendirmeyi amaçladığı kanun teklifi, otoriter bir zihniyetin ürünüdür" diye konuştu.AK PARTİ'Lİ ÖZEL: ANAYASA'YA AYKIRILIK İDDİASI GERÇEKÇİ DEĞİL AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, muhalefetin eleştirilerini kabul etmediklerini belirtip, "Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesinin hiç mi önemi yok, hiç mi anlamı yok? Anayasa'ya aykırılık iddiası tamamen soyut, gerçekçi değil. Tamamen subjektif gerekçelerle sunulmuştur" açıklamasında bulundu.AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Anayasa'ya aykırılık bir durum görmediklerini aktararak, "Siyasette, seçim kanunlarıyla karalama, seçim kanunlarıyla problem yaratma olmaz. Siyasette ve seçim kanunlarında asıl olan, milletvekillerinin seçildiği partide siyasetini yapması, milletvekillerinin oradan oraya transferleriyle sistemin düzenlenmemesi ve siyasi etik kurallarının korunmasıdır. Anayasa'ya aykırılık ile ilgili bir sorun görmüyorum" dedi.'ÖDÜNÇ MİLLETVEKİLİ' TARTIŞMASIGörüşmeler sırasında CHP'li ve İYİ Parti'li milletvekilleri ile AK Parti'li ve MHP'li vekiller arasında 'ödünç milletvekili' tartışması çıktı. Yeni kurulan partilerin seçime girmek için Meclis'te grubu olması şartının kaldırılmasını öngören maddeye, muhalefet eleştiri getirdi. AK Parti'li ve MHP'li komisyon üyesi vekiller, 2018'de CHP'den istifa edip, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini hatırlattı. Konu üzerine bir süre tartışma yaşandı.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Besti KARALAR/ ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (2) - Son Dakika


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