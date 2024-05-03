Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı - Son Dakika
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Politika

Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı

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31 Mart seçimlerinde koltuğunu CHP'li Semih Balaban'a kaptıran eski Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, şatafatlı makam odası ve harcamalarını açıklamak için basın toplantısı düzenledi. Belediyenin özel şirketlere kestiği faturalar ile ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getiren bir esnafa "Sen bir sabotörsün, bu arkadaşın niyeti başka" sözleriyle tepki gösteren Çerçi, vatandaşı dışarı attırdı.

03.05.2024 10:27  Güncelleme: 11:05
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Manisa'nın 271 bin nüfuslu Yunusemre ilçesinde tam 10 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan AK Partili Mehmet Çerçi geride 1.2 milyar lira borç ve sarayları aratmayan gösterişli belediye binası bıraktı. Yeni başkan, oyların yüzde 46'sını alan CHP'li Semih Balaban oldu.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ SORULARLA KARŞILAŞTI

Balaban'ın usulsüzlük iddialarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyen eski Başkan Çerçi hiç beklemediği sorularla karşılaştı.

Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı

ÇERÇİ'NİN AYLIK GELİRİNİ SORDU, ORTALIK KARIŞTI

Toplantıda, Çerçi'nin makam odasındaki bazı eşyaları kendisinin aldığını açıklamasının ardından bir katılımcı, Çerçi'nin gelirini sorguladı. Çerçi, kendisinin aylık gelirini 100 bin TL, eşinin gelirini 50 bin TL ve belediyeden aldığı maaşı da 150 bin TL olarak belirtti.

USULSÜZLÜK İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Aldığı cevaptan memnun olmayan ve kendini bir AK Partili Recep Tayyip Erdoğan aşığı ve esnaf olarak tanıtan katılımcı, belediyenin özel şirketlere kestiği faturalar ile ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi ve tartışmanın fitilini ateşledi.

Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı

VATANDAŞI DIŞARI ÇIKARMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Çerçi, şahsın kim olduğunu sorgulayarak, gazeteci olmadığını ve provokasyon amacıyla geldiğini iddia etti. "Sen bir sabotörsün, bu arkadaşın niyeti başka. Sen gazeteci değilsin kardeşim. Çık dışarı" İfadelerini kullanan Çerçi'nin ardından bu noktada bazı partililer, vatandaşı dışarı çıkarmak için girişimde bulundu ve toplantıda gergin anlar yaşandı. Sonunda, soru soran şahıs dışarı çıkarılırken bir başka partili ise koşarak peşinden takip etmek isteyince diğer partililer engel oldu.

Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Balaban, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet KARAGÖZ: Cevap vereceğine dışarı attıracaksan niye basın toplantısı düzenlersin.?? Çalıştığın yerden çıkmadı mı sorular.? 85 4 Yanıtla
  • SnOW gRaiN: cevap verme dışarı attır malesef benim ülkem böyle 33 1 Yanıtla
  • Yunus Kaba: cvp veremicek tabi götürdüklerini sinir yaptı bunların hepsi aynı 33 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Sadece gazeteciler mi davet edilmiş. Değişik. 30 0 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: Hem suçlu hem güçlü,artist…. 23 0 Yanıtla
  • Adem Çifci: baştaki kapalı teyzem demi gazeteci 17 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: klasik turk siyasisi 13 0 Yanıtla

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