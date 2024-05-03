Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı

Politika

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Manisa'nın 271 bin nüfuslu Yunusemre ilçesinde tam 10 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan AK Partili Mehmet Çerçi geride 1.2 milyar lira borç ve sarayları aratmayan gösterişli belediye binası bıraktı. Yeni başkan, oyların yüzde 46'sını alan CHP'li Semih Balaban oldu.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ SORULARLA KARŞILAŞTI

Balaban'ın usulsüzlük iddialarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyen eski Başkan Çerçi hiç beklemediği sorularla karşılaştı.

ÇERÇİ'NİN AYLIK GELİRİNİ SORDU, ORTALIK KARIŞTI

Toplantıda, Çerçi'nin makam odasındaki bazı eşyaları kendisinin aldığını açıklamasının ardından bir katılımcı, Çerçi'nin gelirini sorguladı. Çerçi, kendisinin aylık gelirini 100 bin TL, eşinin gelirini 50 bin TL ve belediyeden aldığı maaşı da 150 bin TL olarak belirtti.

USULSÜZLÜK İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Aldığı cevaptan memnun olmayan ve kendini bir AK Partili Recep Tayyip Erdoğan aşığı ve esnaf olarak tanıtan katılımcı, belediyenin özel şirketlere kestiği faturalar ile ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi ve tartışmanın fitilini ateşledi.

VATANDAŞI DIŞARI ÇIKARMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Çerçi, şahsın kim olduğunu sorgulayarak, gazeteci olmadığını ve provokasyon amacıyla geldiğini iddia etti. "Sen bir sabotörsün, bu arkadaşın niyeti başka. Sen gazeteci değilsin kardeşim. Çık dışarı" İfadelerini kullanan Çerçi'nin ardından bu noktada bazı partililer, vatandaşı dışarı çıkarmak için girişimde bulundu ve toplantıda gergin anlar yaşandı. Sonunda, soru soran şahıs dışarı çıkarılırken bir başka partili ise koşarak peşinden takip etmek isteyince diğer partililer engel oldu.