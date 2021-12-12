Sedat Peker belgeselinde bomba açıklamalarda bulunan Bülent Arınç: Peker belgeselinde olduğumu söylemediler - Son Dakika

Halk Tv'de yayınlanan Haberaktif programa katılan AK Parti'nin kurucularından ve Cumhurbaşkanlığı YİK eski üyesi Bülent Arınç, Sedat Peker röportajının da bulunduğu 140 Journos'un belgeseli hakkında konuştu.

"KENDİLERİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Röportajı neden kabul ettiğini anlatan Bülent Arınç, "140 Journos, kendilerini çok takdir ediyorum. Görüşlerimi almalarından çok memnun oldum. 140 Journos, 4 kağıt üzerinde konuyu bana döktü. Konu daha çok devletin işleyişi ile ilgiliydi. Editöryal olarak da kurala dikkat ettiklerini söylediler. Ben röportajı kabul ettim. 1 saat 50 dakika röportaj yaptılar. Bana ait olan kısmı 20 dakikada özetlemişler. Sonra 12 dakikaya düşürmüşler. Kurgu onlara ait senaryo onlara ait.

"KONUŞMAMDA SEDAT PEKER'LE İLGİLİ BİR ŞEY YOK"

Sedat Peker belgeseli için konuştuğunu bilmediğini söyleyen Bülent Arınç, "Benim konuşmamda Sedat Peker yok veya Sedat Peker'le bağlantılı bir şey yok. Sedat Peker belgeseline konuşmadım. Peker belgeselinde olduğumu söylemediler. Röportajın hangi maksatla kullanılacağını bilmiyordum" diye konuştu.