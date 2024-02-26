Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Söz verdiğimiz gibi şehidimizin ailesinin evini 1 ayda yaparak teslim ettik" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraşlı Şehit Piyade Er Müslüm Özdemir'in ailesine, depremde yıkılan evlerini 1 ay içerisinde yapıp teslim edeceğiz diyerek söz vermişti. Bakan Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinin yerine, sağlam ve güvenli bölgede bir ay önce temelleri atılarak yapımı tamamlanan evi, şehit ailesine teslim etti.
"Özdemir ailesinin evi 1 ayda yapıldı"
Bakan Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Özdemir ailesinin depremde yıkılan evlerinin yapımına 1 ay önce başlanıldı. Bakan Özhaseki'nin söz verdiği gibi yöresel mimariye uygun şekilde net 106 metrekare büyüklüğündeki 3 +1 evin yapımı 1 ay içerisinde tamamlandı. Özhaseki, bugün Kahramanmaraş'a giderek şehit Müslüm Özdemir'in ailesini, yeni evlerinde ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, Bakan Özhaseki, şehidin annesi Ümmihani Özdemir ve babası Ali Özdemir'e evlerinin anahtarını teslim etti. Özdemir ailesi ile sohbet eden Özhaseki, şehit ailesinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
"1 ay öncesinde şehidimizin ailesine söz vermiştik"
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özhaseki, "1 ay kadar önce şehidimizin ailesine, '1 ay içerisinde evini yapıp teslim edeceğiz' diye söz vermiştik. Bugün de evin teslimi için geldik. Söz verdiğimiz gibi şehidimizin ailesinin evini 1 ayda bitirmiş olduk. Onlar vatan için şehit düştüler. Onlar hepimizin şehidi. Şehidimize Allah rahmet etsin. Rabbim cennetiyle müjdelesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Şehidin ailesine söz verildiği gibi ev 1 ayda yapıldı - Son Dakika
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. 1 maçlık cezası olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi maçta forma giyemeyecek.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.
Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.
Avcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyenler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?