Şehircilik Günü'nde Eğitime Vurgu

Politika

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Dünya Şehircilik Günü'nü kutlayarak, "Belediye başkanlarının şehircilikle alakalı eğitilerek bu göreve gelmesini arzu ediyoruz. Belediye başkanları kendilerini yenilerse ülkemizdeki şehirciliğin Avrupa'dakinin üzerine çıkacağını düşünüyorum." dedi.

İnci, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nü kutladı.

Şehirleri dedelerden miras değil çocukların emaneti olarak görmek gerektiğini söyleyen İnci, "Şehirlerimiz tarihe ışık tutan yerlerdir. Şehircilikle alakalı çok dikkatli çalışmamız lazım. Belediye başkanlarımızı çok dikkatli olarak seçmemiz lazım. Belediye başkanlarımızın kendini geliştirmesi lazım. Bu şehirlerin gelecek nesillere emanet olduğunun bilincinde olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 1994'e kadar şehircilikte çok geride kaldığını anlatan İnci, "1994 sonrası Cumhurbaşkanımızla başlayan, artık çöpüne, nehrine, suyuna dikkat eden bir şehircilik meydana geldi." dedi.

Şehirleri geleceğe taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden İnci, şehirlerin yalnızca beton yapılarla değil, insan merkezli ve doğaya saygılı projelerle büyümesi gerektiğinin altını çizdi.

Eskiden şehirlerde ağaç dikme özelliği olmadığını belirten İnci, "Artık yeşil alanların bol miktarda olduğu şehirler meydana geliyor. Eskiden şehir merkezinde olan kamu binalarının şehir dışına çıkarılarak onların yerine yeşil alanların yapıldığını görmekten çok memnunum" diye konuştu.

İnci, "Belediye başkanlarının şehircilikle alakalı eğitilerek belediye başkanlığına gelmesini arzu ediyoruz. Belediye başkanları kendilerini yenilerse ülkemizdeki şehirciliğin Avrupa'daki şehirciliğin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Sadece şehirlerde günümüzde yaşama değil, gelecek nesillere aktırdığımız. Bir şehirciliği ortaya koyarız. Dünya Şehircilik Gününü kutlamayla alakalı üniversitelerde şehircilikle alakalı çalıştayların yapılması gerektiğini söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.