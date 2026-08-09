TBMM'de Şehit Aileleri ve Gazilere Yönelik Kanun Teklifi Görüşüldü

TBMM Genel Kurulunda, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Teklifin tümü üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, mali konuları da içeren kanun teklifinin sadece TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşülmesini eleştirdi.

Teklifte yer alan tüm maddelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Teklifin bu haliyle değil, yapılacak iyileştirmelerle vatandaşlarımızın hak ve beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak haliyle yasalaşmasını talep ediyoruz." dedi.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, şehit aileleri ve gazilere TOKİ konutu ve kira desteği sağlanmasını, kamu istihdamı hakkının genişletilmesini ve ÖTV istisnası tanınmasını istedi.

Şehit çocuklarının devlet, vakıf ya da özel öğrenim kurumlarından ücretsiz yararlanmasını talep eden Uz, "Devletin adaleti meydanlardaki nutuklarla değil, aynı siperde yaralanan iki insana eşit hak verip vermediğiyle ölçülür. Şehitlik ve gazilik üzerinden siyaset yapmayı bırakmalıyız. Şehidin ve gazinin hakkını teslim etmelisiniz." ifadelerini kullandı.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, aynı operasyonda yaralanan iki gaziden biri farklı haklardan yararlanırken diğerinin yıllardır hakkını aramak zorunda kaldığını savundu.

Gazilerin devlete değil, adaletsizliğe isyan ettiğini ve bu konuda son derece haklı olduklarını dile getiren Becan, "Haklar statüye, göreve, unvana ya da hizmet sınıfına göre değişmemelidir. Gazilerimizin tamamı eşitlik ilkesi temelinde sosyal güvenlikten, sağlık hizmetlerinden, istihdam olanaklarından ve ekonomik haklarından aynı ölçüde yararlanmalıdır. Bu sadece hukukun gereği değildir, vicdanın da gereğidir." diye konuştu.

"Onları ele güne muhtaç olmadan refah içinde yaşatmak vefa borcumuz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, şehit aileleri ve gazilere yönelik bütüncül bir düzenleme yapılmasına dair çalışmaların hızla tamamlanmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Devletin gazilere ve şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlama vazifesi bulunduğunu vurgulayan Kalaycı, "Şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ne verirsek azdır. Verilen haklar konusunda asla bütçe hesabı yapılmaz, yapılamaz. Büyük devletler şehidi ve gazisi için vereceklerinin hesabını düşünmezler, çünkü şehitler ve gaziler, ülkesi için vereceklerini hiç düşünmeden vermişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, böyle bir kanun teklifinin görüşülmesinin bile Türkiye'de yıllardır yaşanan acıların büyüklüğünü gösterdiğini belirterek, bu acıları hafifletecek ve yaraları saracak tüm düzenlemelere destek vereceklerini bildirdi.

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, düzenlemenin şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını gidermediğini ileri sürdü.

Şehit ailelerinin ve gazilerin yaşadıkları kayıpların etkisinin tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını kaydeden Ertuğrul, "Onların, günün sosyo-ekonomik koşulları karşısında güçlü bir şekilde ayakta kalmalarını sağlamak, alınacak önlemler ve sağlanacak desteklerle mümkün olabilir. Bu emanetlerimize devlet ve millet olarak sahip çıkmak, onları ele güne muhtaç olmadan refah içinde yaşatmak vefa borcumuzdur." şeklinde konuştu.

Ertuğrul'un konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Buldan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

"Resen soruşturma"

Genel Kurulda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Genel Kuruldaki "Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair açıklamaları" nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığını söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.

Yeni Yol Partisi, CHP, DEM Parti ve Yeni Parti Grup başkanvekilleri bu durumu eleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kürsüde her türlü fikrin konuşulmasını ve kürsü dokunulmazlığını savunduklarını vurguladı.

Kürsüye çıkan herkesin fikirlerini özgürce söylediğini dile getiren Zengin, "Ama kürsüdeyken hiç olmayan bir isyanı da söyleyemez. 'Burada isyan var.' diye söyleyemez. Siz kendiniz emin olmadığınız bir şeyi 'var' diye burada söylerseniz... Burası teyit mekanizması mı? Bu kadar önemli bir konuyu emin olmadan söylemek doğru mu?" diye konuştu.

"O insanların ailesi var, çoluğu çocuğu var." diyen Zengin, "Ben de katılıyorum, kürsüde herkes fikrini söylesin ama bunu söylerken de lütfen toplumu terörize etmesin, insanların can güvenliğinde bir sorun varmış gibi bir hava yaratmasın. Bunu hep beraber buranın ağırlığına uygun bir şekilde yapalım." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Buldan ise bir milletvekilinin kürsüden yaptığı konuşmaya resen soruşturma başlatılmasının doğru olmadığını düşündüğünü söyledi.