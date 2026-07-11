Şehit ailelerinden Jandarma Komutanı Çardakcı'ya destek - Son Dakika
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Şehit ailelerinden Jandarma Komutanı Çardakcı'ya destek

Şehit ailelerinden Jandarma Komutanı Çardakcı\'ya destek
11.07.2026 20:05
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman kahraman jandarma teşkilatımızın ve kahraman komutanımızın yanındayız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman kahraman jandarma teşkilatımızın ve kahraman komutanımızın yanındayız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın genç yaşında orduda göreve başladığını, hayatını ve ömrünü büyük Türk milletine adayarak Cumhurbaşkanının tensip ve takdirleri ile Jandarma Genel Komutanlığına kadar emek, mücadele, azim ile yükseldiğini söyledi. Çardakcı'nın jandarma teşkilatı bayrağını en iyi şekilde temsil edip korumakta olduğunu ifade eden Gündüz, "Kahraman jandarma teşkilatımızın başındaki komutanımız Orgeneral Ali Çardakcı paşamız, bölgede görev yaparken 15 Temmuz darbe gecesi ve devamında alçak FETÖ'cülere karşı da kararlı ve cesurca mücadelesi takdire şayandır. Şehit ve gazi aileleri olarak komutanımızın mücadelesine şahidiz. Yerli ve milli duruşu; devletin bekası milletimizin geleceği ile ilgili şuuru Cumhurbaşkanımıza ve büyük devletimize sadakati ile emsalsiz bir komutanlık yapmaktadır. Ömrünü terörle mücadeleyle geçirmiş, her zaman sahada olup, personelini hiç yalnız bırakmayan, şehit ve gazi ailelerini baş tacı yapan, kapılarını sonuna kadar açan, devletimiz ve milletimiz için gece gündüz çalışan Çardakcı için yüce mevlamdan dileğimiz ve duamız şudur ki, devletimiz ve milletimiz için Rabbim gücüne güç katsın" dedi.

Gündüz, "Bu ordunun başında emin kişiler olmalıdır. Ülkesi, devleti ve milleti için canının seve seve feda edecek şehitlik makamını bilen, ona saygı duyan, arzulayan, Orgeneral Ali Çardakcı'dır. Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman kahraman jandarma teşkilatımızın ve kahraman komutanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Jandarma, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehit ailelerinden Jandarma Komutanı Çardakcı'ya destek - Son Dakika

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