Gaziantep\'te Şehitkamil Belediye Başkanlığı\'nı CHP adayı Umut Yılmaz kazandı

Politika

Gaziantep'te 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi büyük ölçüde tamamlanırken, Şehitkamil Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin belediye başkan adayı Umut Yılmaz kazandı.

Türkiye 2024 31 Mart tarihinde Mahalli İdareler Seçimine gitti. Sandıkların büyük bir kısmı açıklanırken Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanlığını CHP Belediye Başkan Adayı Umut Yılmaz yarışı önde götürdüğünü açıkladı.

"Bu seçim esasında birçok şeye ders olmalı"

Sandıkların yüzde 70'inin açıklandığını söyleyen ve kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Umut Yılmaz, siyasetçilerin bu sonuçtan ders çıkarması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Şu an sadece boş bir odaya geçip ağlamak istiyorum. Bu seçim esasında birçok şeye ders olmalı. Siyasetçilerin burada ders çıkarması lazım. Sürekli AK Parti ile yarışmaktan yorulurduk. Gücümüz yetmezdi. Hem iktidarda hem yerelde iktidar gücü biz bu güçle savaşmaktan zorlanırdık ve bu örneği bize Gaziantep'te yaşattılar. Verdiğimiz sözleri tutacağız. Şehitkamil 20 yıl geri kaldı. Ben mahalleleri gezeceğim hizmet yapacağım. Tüm müdürlerim mahallelerde olacak ve bana rapor getirecek. Biz halk belediyeciliği yapacağız. Asla insanlara mahcup olmayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP