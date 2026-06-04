Şehitkamil Haziran Meclis Toplantısı - Son Dakika
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Şehitkamil Haziran Meclis Toplantısı

Şehitkamil Haziran Meclis Toplantısı
04.06.2026 17:58  Güncelleme: 18:00
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Şehitkamil Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında gündemdeki 9 madde komisyon raporları doğrultusunda kabul edildi. 7 madde oybirliği, 2 madde oyçokluğuyla geçti. Temmuz ayı toplantısı 1 Temmuz'da yapılacak.

Şehitkamil Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı'nın 2'nci birleşimi Başkan Vekili Yusuf Açıkgöz başkanlığında gerçekleşti. Komisyon raporları okunan gündemdeki 9 madde de kabul edildi.

Şehitkamil Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısnın 2'nci birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Başkan Vekili Yusuf Açıkgöz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 9 madde görüşüldü. Komisyon raporları okunan gündem maddelerinden 7'si oybirliği ile 2 madde ise oyçokluğuyla kabul edildi.

Açıkgöz, Temmuz ayı meclis toplantısı 1'inci birleşiminin 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek, oturumu sonlandırdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehitkamil, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehitkamil Haziran Meclis Toplantısı - Son Dakika

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