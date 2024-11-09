Şehitkamil meclis toplantısı yapıldı

Politika

Şehitkamil Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı 2. birleşimi Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşen Kasım ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi, Atatürk Spor ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Yoklama alınmasıyla başlayan meclis toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından gündem maddeleri okutuldu. Bir önceki mecliste görüşülen ve oybirliği ile ilgili komisyonlara sevk edilen maddelerin komisyon raporları meclis üyelerine okundu. Komisyon raporu okunan 19 maddeden 1'i oyçokluğuyla, 18'i de oybirliği ile kabul edildi.

Gündem dışı bir madde ise oybirliği ile gündeme alındı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Aralık ayı Belediye Meclis Toplantısı'nın 02 Aralık Pazartesi 2024 günü yapılmasına karar vererek, birleşimi kapattı. - GAZİANTEP