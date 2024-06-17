Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi artık çalışıyor - Son Dakika
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Politika

Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi artık çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere kayıtsız kalmayarak, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi'nde bakım-onarım çalışması yaptı.

17.06.2024 17:48
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere kayıtsız kalmayarak, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi'nde bakım-onarım çalışması yaptı. Yeniden çalıştırılan yürüyen merdiven ve asansörler sonrasında vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.

Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir ettirilerek, vatandaşların kullanımına sunuldu. Sosyal medya üzerinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e gelen talepler sonrasında başlatılan çalışma ile yürüyen merdivenler ve asansörler çalışır duruma getirildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından konuşan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Zeyrek'e teşekkür ettiler. Başkan Zeyrek de, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile, "Artık halkın sorunlarını dinleyen, çalışan, çabalayan bir belediye var. Manisa'mızı çok daha güzel günler bekliyor" dedi.

Üst geçidi kullanan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi. Üst geçidi kullanan vatandaşlardan biri olan Faruk Kansu, "Dün değil evvelsi gün Ferdi Başkanıma bir tweet attım. Anında buranın yapıldığını görebilmek beni o kadar mutlu etti ki. Doğru adreste olduğumuzun mutluluğunu ve sevincini yaşattı" dedi.

"Canla ve başla sürekli bir çaba içerisindeyiz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdür Vekili Ferat Demirkaya ise, Günlük periyodik bakımlarımız, periyodik kontrollerimiz dışında. Trafik kontrol merkezinden sürekli burayı kontrol ediyoruz. Dolayısıyla hiç boş bırakmıyoruz. Canla ve başla buranın aktif kullanılabilmesi için sürekli bir çaba içerisindeyiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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