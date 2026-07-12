Şehzade Camisi'nde FETÖ şehitleri için dua

Fatih Şehzade Camisi'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Camide ikindi namazını müteakip düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, sela ve hatim duası okundu.

Programda, 15 Temmuz gecesi Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank ile darbe girişiminde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Camideki programın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Prof. Dr. Varank'ın cami haziresindeki kabrine ziyarette bulunarak Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

"O gece milletimiz büyük bir cesaret göstererek darbeye karşı durdu"

Kabir ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen o gece yaşananların hafızalardaki tazeliğini koruduğunu söyledi.

Her yıl Şehzadebaşı Camisi'nde şehitleri anmak amacıyla Kur'an-ı Kerim okunup dua edildiğini belirten Varank, bu yıl da başta İlhan Varank olmak üzere bütün şehitlerin arkasından Kur'an-ı Kerim okumak ve dua etmek için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Varank, FETÖ'nün darbe girişiminde milletine düşman bir grubun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan mensupları aracılığıyla ülkeyi ele geçirmeye çalıştığını anlatarak, "O gece milletimiz büyük bir cesaret göstererek darbeye karşı durdu, sokaklara çıktı, tankların önüne geçti, silahların karşısına dikildi. Bu ferasetleri ve cesaretleriyle darbenin karşısında durmuş oldular." ifadelerini kullandı.

Vatanı savunmanın kolay olmadığını dile getiren Varank, o gün şehitler verildiğini, gazilerin büyük fedakarlık gösterdiklerini belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Varank, her yıl düzenlenen anma programlarıyla hem şehitlerin hatırasını yaşattıklarını hem de genç nesillere 15 Temmuz'un önemini anlatmayı amaçladıklarını ifade ederek, çocuklara o günü ve bu vatana sahip çıkmanın ne kadar önemli bir iş olduğunu göstermek için bu programları düzenlediklerini söyledi.

Ailesi açısından 15 Temmuz'un ayrı bir acı taşıdığını dile getiren Varank, ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın darbecilere karşı mücadele ederken şehit olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Biz, ailemizden bu cesareti gösteren ve bu imanla sokağa çıkan ve şehit olan bir ağabeyimizin olmasından elbette gurur duyuyoruz ve her zaman duamızda da şunu dile getiriyoruz: Rabb'im, bizlere de bu feraseti versin, bu cesareti versin. Elbette biz ülkemizde bu sıkıntıları yaşamak, bir daha bu acı hadiselerle karşılaşmak istemiyoruz ama bir sıkıntı olduğunda, bir ihtiyaç olduğunda da Rabb'im inşallah bizlere de bu cesareti göstersin, bu feraseti göstersin diye dua ediyoruz."

Programa eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Varank ailesi ile çok sayıda kişi katıldı.