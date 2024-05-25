Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Teşekkür Ziyaretlerine Devam Ediyor

Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, seçim sonrası başlattığı teşekkür ziyaretlerini Nurlupınar, Kazım Karabekir ve Turgut Özal Mahalleleri ile sürdürdü.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, son yerel seçimlerde elde ettiği zaferin ardından teşekkür ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Durbay, beraberindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Nurlupınar, Kazım Karabekir ve Turgut Özal Mahallelerini ziyaret etti. Bu ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Durbay, seçimde kendisine verdikleri destek için teşekkürlerini iletti. Ziyaretler sırasında mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini de dinleyen Durbay, notlar alarak bu taleplerin yerine getirilmesi için çalışacaklarını belirtti. Gülşah Durbay, seçim sürecinde vatandaşlarla kurduğu güçlü bağları pekiştirmeye devam edeceğini ifade ederken, Şehzadeler ilçesinin her mahallesine eşit hizmet götürme sözünü yineledi. Başkan Durbay'ın ziyaretleri, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. - MANİSA