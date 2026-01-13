Şehzadeler Belediyesi\'nde Başkan Yardımcılığına Esenkaya ve Yılmaz atandı

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, yönetim kadrosunu güçlendirmek amacıyla ilk atamalarını gerçekleştirdi. Şehzadeler Belediye Meclis Üyeleri Emre Halil Esenkaya ve Mümin Yılmaz, başkan yardımcılığı görevine atandı.

Başkanlık makamının imzasıyla yapılan atamaların ardından Emre Halil Esenkaya ve Mümin Yılmaz, bugün itibarıyla görevlerine resmen başladı. Yeni atamalarla birlikte belediye yönetiminde hizmet odaklı ve güçlü bir yapılanmanın hedeflendiği belirtildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, atamalara ilişkin yaptığı açıklamada, kente en iyi hizmeti sunmak için kararlı bir şekilde çalışacaklarını vurguladı. Başkan Şimşek, "Şehzadeler'in sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için rahmetli Gülşah Başkanımızdan devraldığımız bayrağı en üst noktaya taşımak adına elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Bu kapsamda yönetim kadromuzda bazı değişikliklere gittik. Meclis Üyelerimiz Sayın Emre Halil Esenkaya ve Sayın Mümin Yılmaz'ı başkan yardımcısı olarak atadık, bazı müdürlüklerimizde de yeni görevlendirmeler yaptık. Yeni ekibimizle birlikte kentimize en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Şimşek, bugüne kadar belediye hizmetlerine katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür ederek, yeni görevlerine başlayan başkan yardımcıları ve müdürlere başarı dileklerini iletti.

Emre Halil Esenkaya kimdir?

1995 yılında Manisa'da doğan Emre Halil Esenkaya, Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Gazetecilik ve medya alanlarında çalışmalarını sürdüren Esenkaya, lise yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak CHP Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulundu. CHP Parti Eğitmeni olan Esenkaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi seçildi.

Mümin Yılmaz kimdir?

1978 yılında Manisa'da doğan Mümin Yılmaz, eğitim hayatının ardından iş yaşamına atıldı. Manisa'nın tanınmış iş insanları arasında yer alan Yılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi seçildi. Mümin Yılmaz, evli ve üç çocuk babası. - MANİSA