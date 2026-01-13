Şehzadeler Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığına Esenkaya ve Yılmaz atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Şehzadeler Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığına Esenkaya ve Yılmaz atandı

Şehzadeler Belediyesi\'nde Başkan Yardımcılığına Esenkaya ve Yılmaz atandı
13.01.2026 15:02  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, yönetim kadrosunu güçlendirmek amacıyla Emre Halil Esenkaya ve Mümin Yılmaz'ı başkan yardımcıları olarak atadı. Yeni ekiple birlikte hizmet odaklı bir yönetim hedefleniyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, yönetim kadrosunu güçlendirmek amacıyla ilk atamalarını gerçekleştirdi. Şehzadeler Belediye Meclis Üyeleri Emre Halil Esenkaya ve Mümin Yılmaz, başkan yardımcılığı görevine atandı.

Başkanlık makamının imzasıyla yapılan atamaların ardından Emre Halil Esenkaya ve Mümin Yılmaz, bugün itibarıyla görevlerine resmen başladı. Yeni atamalarla birlikte belediye yönetiminde hizmet odaklı ve güçlü bir yapılanmanın hedeflendiği belirtildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, atamalara ilişkin yaptığı açıklamada, kente en iyi hizmeti sunmak için kararlı bir şekilde çalışacaklarını vurguladı. Başkan Şimşek, "Şehzadeler'in sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için rahmetli Gülşah Başkanımızdan devraldığımız bayrağı en üst noktaya taşımak adına elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Bu kapsamda yönetim kadromuzda bazı değişikliklere gittik. Meclis Üyelerimiz Sayın Emre Halil Esenkaya ve Sayın Mümin Yılmaz'ı başkan yardımcısı olarak atadık, bazı müdürlüklerimizde de yeni görevlendirmeler yaptık. Yeni ekibimizle birlikte kentimize en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Şimşek, bugüne kadar belediye hizmetlerine katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür ederek, yeni görevlerine başlayan başkan yardımcıları ve müdürlere başarı dileklerini iletti.

Emre Halil Esenkaya kimdir?

1995 yılında Manisa'da doğan Emre Halil Esenkaya, Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Gazetecilik ve medya alanlarında çalışmalarını sürdüren Esenkaya, lise yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak CHP Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulundu. CHP Parti Eğitmeni olan Esenkaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi seçildi.

Mümin Yılmaz kimdir?

1978 yılında Manisa'da doğan Mümin Yılmaz, eğitim hayatının ardından iş yaşamına atıldı. Manisa'nın tanınmış iş insanları arasında yer alan Yılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi seçildi. Mümin Yılmaz, evli ve üç çocuk babası. - MANİSA

Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Hakan Şimşek, Belediye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehzadeler Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığına Esenkaya ve Yılmaz atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:44:04. #7.11#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığına Esenkaya ve Yılmaz atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.