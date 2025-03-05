Şehzadeler Belediye Meclisi Mart Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Şehzadeler Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Gülşah Durbay başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda 15 madde görüşülüp karara bağlanırken, Başkan Durbay tedavi sürecinin bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Şehzadeler Belediyesi Mart ayı Belediye Meclis toplantısı Başkan Durbay Başkanlığında Kültür Sitesi Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis toplantısında toplam 15 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Durbay, içinde bulunulan Ramazan ayının Şehzadeler'e, Manisa'ya, Türkiye ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini dileyerek şöyle devam etti: "Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarımızla birlikte hissetmek ve Manisa'da Ramazan coşkusunu en iyi şekilde yaşatmak adına, Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Yunusemre Belediyemiz ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğumuz Ramazan Çarşısı'nda vatandaşlarımızı ağırlıyor, her gün binlerce kişiyle iftar soframızı paylaşıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi binlerce aileye gıda kolisi dağıtımına başladık, camilerimizin temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz, zabıta ekiplerimiz de denetimlerini artırdı. Ramazan, yemeğimizi, duygularımızı ve kardeşliğimizi paylaştıkça güzel. Bizler de Şehzadeler' den Manisa'ya örnek olmak için birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına bu akşamki iftarda tüm belediye meclis üyelerimiz ve ilçe başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Her zaman huzurla ve siyasi nezaketle anılan ilçemizde, buna yakışır bir birliktelik sergileyeceğiz. Davetimizi kabul eden tüm belediye meclis üyelerimize ve ilçe başkanlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum."

"Tedavi sürecim bir süre daha devam edecek"

Sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ifade eden Başkan Durbay, "Bildiğiniz üzere bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordum. Ne mutlu ki bu mücadeleyi kazanmaya çok yakınım. Son yapılan tetkikler neticesinde kemoterapiye vücudumun verdiği olumlu tepki nedeniyle doktorlarım tedavinin diğer aşaması olarak bir operasyonu uygun gördüler. Başarıyla tamamlanan ameliyat sonrası tekrar görevimin başındayım. Bu süreçte iyi dilekleriniz, göstermiş olduğunuz ilgi ve destekleriniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de çalışma arkadaşlarıma etmek istiyorum. İstirahatli olduğum süreçte belediyemizin tüm işlerini aksatmadan yürütüp yokluğumu hissettirmediler. Yaptıkları hizmet ve verdikleri destek için tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tedavi sürecim bir süre daha devam edecek ve inanıyorum ki sizlerle çok daha güzel haberleri paylaşacağım" dedi.

Başkan Durbay'ın açılış konuşmasının ardından Meclis gündem görüşmelerine geçildi. Meclis gündeminde yer alan 7 komisyon raporu ile 8 teklif görüşülerek karara bağlandı. Bir sonraki Şehzadeler Belediye Meclisi toplantısının 7 Nisan saat 18.00'de yapılacağı duyurularak oturum sona erdi. - MANİSA