Şehzadeler Belediyesi 2027 bütçesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi

Şehzadeler Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Hakan Şimşek başkanlığında Kültür Sitesi'ndeki meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin 2027 yılı mali bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Açılış ve yoklamanın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan "Şehzadeler Belediyesi 2027 Yılı Hazırlık Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi" gündem maddesi görüşüldü. Yapılan oylamada bütçe, toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin kabul oyuyla geçti.

Oylamanın ardından konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, bütçenin kabul edilmesinde destek veren meclis üyelerine ve hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 2027 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Siyasi parti grup başkanvekilleri de söz alarak bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Gündem maddesinin karara bağlanmasının ardından toplantıyı kapatan Başkan Şimşek, meclisin kasım ayı olağan toplantısının 3 Kasım Salı günü yapılacağını bildirdi.