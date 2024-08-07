Şehzadeler Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Şehzadeler Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Şehzadeler Belediye Meclisi, ağustos ayı meclis toplantısını Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım başkanlığında yaptı.

07.08.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Şehzadeler Belediye Meclisi, ağustos ayı meclis toplantısını Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım başkanlığında yaptı. Toplantıda 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Şehzadeler Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısı, Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Rahatsızlığı nedeniyle kısa süre önce ameliyat olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay meclise katılamadı. Toplantının başında Başkanvekili Yenal Yıldırım, Başkan Durbay'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sağlığına kavuşarak aralarına katılmasını dilediğini belirtti. Yıldırım, meclis üyelerine toplantıya girmeden önce Başkan Durbay ile telefonda görüştüğü ve Durbay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. Toplantı, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mecliste, toplam 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında ilçenin gelişimine yönelik çeşitli konular ele alındı ve belediye hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması amacıyla alınacak kararlar görüşüldü.

Başkan Durbay'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler

Meclis gündeminin görüşülmesinin ardından mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri de sırasıyla söz alarak, Başkan Durbay'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Grup başkanvekilleri "Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşarak, aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı. Meclisin Eylül ayı toplantısının ise 3 Eylül Salı günü saat 18.00'da yapılacağı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Şehzadeler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehzadeler Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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