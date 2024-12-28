Şehzadeler Belediyesi Yeni Bir Çocuk Evi Açıyor - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler Belediyesi Yeni Bir Çocuk Evi Açıyor

Şehzadeler Belediyesi Yeni Bir Çocuk Evi Açıyor

Şehzadeler Belediyesi, Çarşı Mahallesi'nde inşa edilen yeni çocuk evinin 2025'in ilk haftasında hizmete gireceğini duyurdu. Başkan Gülşah Durbay, çocukların ve çalışan annelerin ihtiyaçlarına yönelik yürütülen projelerle sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı.

28.12.2024 20:13  Güncelleme: 20:15
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Şehzadeler Belediyesi, ilçeye yeni bir çocuk evi daha kazandırıyor. Çarşı Mahallesi'nde çalışmaları devam eden Çocuk Evi'nde incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yeni çocuk evinin 2025'in ilk haftası hizmet vermeye başlayacağını müjdeledi.

Şehzadeler Belediyesi, çocukların geleceği ve mutluluğu için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışan annelerin ve çocukların en büyük ihtiyaçlarından biri olan çocuk evleri konusundaki yoğun çalışmalarını sürdüren Şehzadeler Belediyesi, mevcut çocuk evlerine bir yenisini daha ekliyor.

Çarşı Mahallesi'nde çalışmaları hızla devam eden Çocuk Evi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve 2025 yılının ilk haftasında hizmet vermeye başlayacaklarını müjdeledi.

Göreve başladıktan hemen sonra özellikle yeni çocuk evleri konusunda hızla çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Durbay, "Belediyemizin mevcut iki çocuk evi bulunuyordu. Halkımızın yoğun taleplerini göz önünde bulundurarak yeni çocuk evi açmak için hemen çalışmalarımızı başlattık. Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Tarihi ve kültürel mirası Koruma Projesi Uygulamalarını Özendirme Yarışması'ndan ödül alan Doğu Kışla'da Seyfettin Çalbatur Karargahı'nda restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak tarihi binamızı Çocuk Evi ve Çocuk Müzesi olarak kullanacağız. Çarşı Mahallesi'nde çalışmaları bitmek üzere olan Çocuk Evimizi 2025'in ilk haftasında hizmete açacağız. Ayrıca üç tane daha devam eden çocuk evi projemiz bulunmakta. Çocuk evi konusunda halkımızdan yoğun bir talep gelmekte ve bizler ilçemizde yaşayan çocukların ve çalışan annelerin mutluluğu için elimizden gelen tüm çabayı sonuna kadar göstermeye devam edeceğiz. Çarşı Mahallemizde yeni yılın ilk haftasında hizmete açacağımız çocuk evimiz halkımıza hayırlı olsun"dedi.

Şehzadeler'de yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, sosyal adaleti sağlamak ve toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı her zaman öncelediğini kaydeden Başkan Durbay, sosyal belediyecilik anlayışı ile yeni çocuk evleri açmayı sürdüreceklerini belirterek, "Biz Aile Dostu bir belediyeyiz. İlçemizdeki çalışan annelere destek sağlamaya ve çocuklarımızın güvenli ve eğitimli bir ortamda büyümelerine katkı sunmaya devam edeceğiz"şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler Belediyesi Yeni Bir Çocuk Evi Açıyor - Son Dakika

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