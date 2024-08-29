Şehzadeler Kent Konseyi İlk Yürütme Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler Kent Konseyi İlk Yürütme Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Şehzadeler Kent Konseyi İlk Yürütme Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Şehzadeler Kent Konseyi, olağan genel kurul toplantısının ardından Yasemin Gümüş başkanlığında ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yeni dönemin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

29.08.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
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Şehzadeler Kent Konseyi, olağan genel kurul toplantısının ardından Yasemin Gümüş başkanlığında ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yeni dönemin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta olağan genel kurulunu yapan Şehzadeler Kent Konseyi ilk toplantısını Şehzadeler Belediyesi'nin Encümen Salonu'nda gerçekleştirdi. Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş'ün başkanlık yaptığı toplantıya Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da katılarak, yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini sundu. Başkan Durbay, kent konseyinin; yerelde demokratik katılımın sağlanması, kentsel bilincin geliştirilmesi, kentin sorunlarının çözümü ve gelişimine yönelik ortak aklın oluşturulması amacıyla ve gönüllülük esasına dayanarak kurulduğunu belirterek "Birlikte yapacağımız çalışmalarla Şehzadeler kentimizin ruhunu, kimliğini yeniden kazandıracağız. Şehzadeler'i yaşanabilir bir kent yapmak ve geleceğine yön vermek için birlikte güzel işlere imza atacağımıza olan inancım tamdır. Alınacak olan kararların kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Belediyemiz ve halkımızla birlikte daha güzel bir şehir inşa edeceğiz"

Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş de, kentin şekillenmesine katkı sağlayacak çözümler üretmek için yola çıktıklarını belirterek "Kentimizin sorunlarına hep birlikte ortak akılla çözüm bulmak, iyi bir yaşam alanı oluşturmak için çalışacağız. Amacımız kentimizin ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yaparak sorunların çözüme ulaşmasına katkı sunmaktır. Belediyemiz ve halkımızla birlikte daha güzel bir şehir inşa edeceğiz" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı Şehzadeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı'nda Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclisi başkanlarının yanı sıra genel sekreter seçimi yapıldı. Toplantıda ayrıca yürütme kurulu üyelerinden kentin kültürel ve sosyal yaşamına yönelik öneriler alınarak bir sonraki toplantıda çalışma gruplarının oluşturulması yönünde karar alındı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler Kent Konseyi İlk Yürütme Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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