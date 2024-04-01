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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Üçüncü Dönem İçin Teşekkür Etti - Son Dakika
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Politika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Üçüncü Dönem İçin Teşekkür Etti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Üçüncü Dönem İçin Teşekkür Etti

31 Mart mahalli idareler seçiminde bir kez daha Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erzurum halkına teşekkür etti. Sekmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin yüzyılında şehrin daha da büyüyüp gelişeceğini belirtti ve hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

01.04.2024 11:35  Güncelleme: 11:39
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31 Mart mahalli idareler seçiminde bir kez daha Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sekmen, "Bu kutlu yolda bizlere Mülk-i İslam'ın kilidi Erzurum'umuzda üçüncü dönemimizi nasip eden Yüce Rabbime hamd ediyorum." dedi.

Başkan Sekmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erzurum halkına teşekkür ederken, " Kendisi ile yol yürümekten büyük bir onur ve şeref duyduğum Dünya Liderimiz, Göz Bebeğimiz, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi başta olmak üzere bu ulvi 'Şehrül Emin' vazifesini bize layık gören aziz hemşerilerime en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin liderliğindeki Türkiye Yüzyılı'mızda kadim şehrimiz de inşallah dünden daha çok büyüyüp gelişmeye devam edecek. Canla başla sürdürdüğümüz görevimize kaldığımız yerden daha müreffeh yarınlarımız için durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden çalışarak devam edeceğiz inşallah. Hizmetkarı olduğumuz kadim memleketimizde Can Erzurum'umuzdan almış olduğumuz güç ve destekle Cumhur İttifakımızın eser yatırımları daha güçlü bir şekilde artarak hayata geçecek inşallah. Şimdi vakit Türkiye Yüzyılı'mızda şehrimizin yüzyılını inşa etme vaktidir. Teşekkürler Erzurum. Teşekkürler benim canım hemşehrilerim." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Üçüncü Dönem İçin Teşekkür Etti - Son Dakika

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