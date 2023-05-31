Selahattin Demirtaş: Aktif siyaseti bırakıyorum - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş: Aktif siyaseti bırakıyorum

31.05.2023 15:07

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını duyurdu. Demirtaş yaptığı paylaşımda "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı paylaşımda "Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" açıklaması yaptı.

YARIN YAYINLANACAK RÖPORTAJDAN DETAYLAR VERDİ

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: 'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

"ÖZGÜR GÜNLERDE GÖRÜŞEBİLMEK DİLEĞİYLE"

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.' Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
YORUMLAR (3)
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