Kürt siyasetinde taşlar yerinden oynuyor! Demirtaş HDP'yi bombaladı, Ahmet Türk'ten destek geldi - Son Dakika
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Kürt siyasetinde taşlar yerinden oynuyor! Demirtaş HDP'yi bombaladı, Ahmet Türk'ten destek geldi

31.05.2023 21:09

Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin politikalarına yaptığı eleştirilere Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk destek verdi. Türk, "Örgütlü bir yapı yoktu. Parti içinde birçok genel merkez oluştu. Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor. Seçim sürecinde eksiklik vardı" dedi.

HDP'nin Edirne'de tutuklu olan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerdeHDP'nin oy kaybetmesini eleştirel bir gözle ele alan bir makale yazdı.

"SESİM YANKILANIP BANA GERİ DÖNÜYOR"

Demirtaş, cezaevinde sık sık HDP'yi uyarmaya çalıştığını ancak sözlerinin ciddiye alınmadığını belirterek, "Son beş yıldır HDP Genel merkezine yazdığım mektuplarla, gönderdiğim mesajlarla ve makalelerimle bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum fakat her seferinde, sesim yankılanıp bana geri dönüyor. Yaşanan birçok şey var ve bunları halka yansıtmayı doğru bulmadığım için kurumları işletmeye gayret ediyorum. Ne yazık ki çoğu zaman da kurumlar işlemiyor" dedi.

"ÖZELEŞTİRİ" ÇAĞRISINDA BULUNDU

Öneri ve eleştirilerinin "Kendini öne çıkarıyor" denip linç edildiğini söyleyen Demirtaş, "Halkımıza seçim kazandırmaya çalıştım. Parti binalarında boş dedikodularla uğraşanların da etkisiyle, siyasal alanda istediğimiz uyumu ve ortaklaşmayı ne yazık ki yaratamadık. Bunun için de herkesten önce ben kendi eksiğimi kabul edip özeleştirel yaklaşıyorum. Ben de daha fazla çaba göstermeliydim, ortaklaşmaya zorlamalıydım. Tüm arkadaşlarımın da AKP- MHP sistemini doğru çözümleyip zamanında doğru hamleler yapmadıkları ve benim üzerimden yapılan algı operasyonlarına karşı önlemler geliştirmedikleri için özeleştiri yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"NİTELİK VE NİCELİK KAYBINA YOL AÇTILAR"

Makalenin devamında ifadelerini daha da sertleştiren Demirtaş, eleştirilerine şöyle devam etti: "Slogan dışında hiçbir numarası olmayan tipler, siyasal ve sosyal ortamı domine edip nitelik ve nicelik kaybına yol açtılar. Kraldan daha çok kralcı davranarak ortamların hakimi oluverdiler. İşte bu tablo iyi çözümlenemezse düşüş sürer. Bizim artık toplumun mikro düzeydeki sorunlarından makro düzeydeki sorunlarına kadar her başlığı ana gündem yapıp örgütlenme ve çözüm politikaları üretmemiz gerekiyor."

AHMET TÜRK: BÖYLE BİR KARAR BEKLEMİYORDUM

Demirtaş'ın HDP'nin seçim sürecindeki politikalarına yönelik eleştirileri ve aktif siyaseti bıraktığını açıklamasıyla ilgili Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Türk, Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakmasına ilişkin "Selahattin Bey başarılı bir politikacıydı. Genç ve dinamik bir arkadaşımız. Böyle bir karar beklemiyordum" dedi.

"HEPİMİZİN YENİDEN DÜŞÜNMESİ GEREKİYOR"

Demirtaş'ın seçim sürecine dair eleştirilerine destek veren Türk, "Örgütlü bir yapı yoktu. Parti içinde birçok genel merkez oluştu. Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor. Seçim sürecinde eksiklik vardı. Bu eksiklikler, adaylıklardan programa birçok yerdeydi. Kürt bölgelerindeki sonuçlar bunu gösteriyor. Bundan sonra halk konuşacaktır" diye konuştu.

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Son Dakika Politika Kürt siyasetinde taşlar yerinden oynuyor! Demirtaş HDP'yi bombaladı, Ahmet Türk'ten destek geldi - Son Dakika


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