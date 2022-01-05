Selahattin Demirtaş'tan, "MHP, AK Parti'yi bitiriyor" iddiası! - Son Dakika

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabında Cumhur İttifakı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor" diyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun, Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak."