Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye edilmeleri için yapılan başvuru, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) üçüncü kez ihlal kararı vermesinin ardından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için tahliye başvurusunda bulunulmuştu.
Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliyesi başvurusu için karar verildi. Başvuruyu değerlendiren Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye başvurusunu reddetti.
Son Dakika › Politika › Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye başvurusu reddedildi - Son Dakika
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