Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Halk Günü Buluşmalarında İlçe Sakinlerini Ağırladı - Son Dakika
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Politika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Halk Günü Buluşmalarında İlçe Sakinlerini Ağırladı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Halk Günü Buluşmalarında İlçe Sakinlerini Ağırladı

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleneksel 'Halk Günü Buluşmaları' kapsamında ilçe sakinlerini misafir ederek, onların taleplerini dinledi. Pekyatırmacı, bu buluşmaların hizmet kalitesini artırmak açısından önemine dikkat çekti.

15.01.2025 11:32  Güncelleme: 11:34
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Halk Günü Buluşmaları" çerçevesinde ilçe sakinlerini misafir etti.

Selçuklu'da geleneksel hale gelen "Halk Günü Buluşmaları" belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılması açısından önemli bir köprü görevi görüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu çerçevede belediye hizmet binasında vatandaşları misafir etti, onlardan gelen talepleri dinledi.

"Halk Günü Buluşmaları bizim için önemli ve değerli"

Selçuklu'da sosyal hayattan eğitime, kültürden spora kadar her alanda ilçenin standartlarını daha da modern ve konforlu bir hale getirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu hizmetleri üretirken gönül belediyeciliği ilkesi ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Şehrimize hizmet ederken sık sık hemşehrilerimizin görüşlerine başvurmaya ve istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Tek amacımız var o da Selçuklu'muzu bir adım daha ileriye taşımak ve ilçe sakinlerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak. Bu noktada da hemşehrilerimizle gönül birliği içerisindeyiz ve sahada bir arada olduğumuz vatandaşlarımızı fırsat buldukça hizmet binamızda da misafir ediyoruz. Halk Günü Buluşmaları da bu açıdan bizim için önemli ve değerli. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini birinci ağızdan ilettikleri bu buluşmalar hizmet kalitemizin artmasına katkı sağlıyor. Sohbetleri, önerileri ve güzel temennileriyle yanımızda olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Halk Günü Buluşmalarında İlçe Sakinlerini Ağırladı - Son Dakika

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