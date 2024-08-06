Selçuklu Belediyesi Yatırımları Meclis Üyeleri Tarafından İncelendi - Son Dakika
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Politika

Selçuklu Belediyesi Yatırımları Meclis Üyeleri Tarafından İncelendi

Selçuklu Belediyesi Yatırımları Meclis Üyeleri Tarafından İncelendi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapılan ve devam eden yatırımlar, meclis üyelerinin katıldığı saha gezisi ile yerinde incelendi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, meclis üyeleri ile birlikte halka en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olacaklarını ifade etti.

06.08.2024 13:52  Güncelleme: 13:54
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımlar meclis üyelerinin de katıldığı saha gezisi ile yerinde incelendi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni dönemde de meclis üyeleri ile birlikte Selçuklu halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olacaklarını ifade etti.

Program çerçevesinde geziye katılan meclis üyeleri Selçuklu Belediyesi'nin en prestijli yatırımlarından biri olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, Tarihi Sille Mahallesi'nde devam eden projeler, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Yelda Parkı ve Güzel Sanatlar Lisesi'nin yanı sıra Selçuklu Fen Lisesi Spor Salonu, Konya Spor Lisesi Spor Salonu'nda incelemelerde bulunarak projeleri yakından inceleme fırsatı buldu. Yaz Spor Okulları futbol ve tenis branşı ziyaretleri ile başlayan saha gezisi Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Seyir Tepesi ziyaretleri ile sona erdi.

"Selçuklu'muza değer katmaya devam edeceğiz"

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu inceleme gezisinde hizmete sunulan yüzlerce hizmette meclis üyelerinin katkısının bulunduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni dönemde de meclis üyeleri ile birlikte Selçuklu halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olacaklarını ifade etti. Selçuklu'nun 695 bin nüfusuyla Türkiye'de 50 ilden daha büyük bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Her yıl hem nüfus oranımız artıyor, hem de hizmet alanımız genişliyor. Fakat Selçuklumuz için daha yapacak birçok hizmetin olduğunu biliyoruz. Bu yeni dönemde de öncelikli ihtiyaçların dikkate alındığı ve yediden yetmişe her yaştan bireyin faydalandığı sosyal, kültürel ve fiziki hizmetlerin yerine getirilmesi için projeler üretiyoruz. Bu anlamda yapımına başladığımız tesislerimizi planladığımız süre içerisinde bitirmek için gayretle çalışıyoruz. Bu çalışmaların ortaya konulmasında kuşkusuz meclis üyelerimizin büyük emek ve katkıları var. İnşallah gösterdiğimiz bu uyum ve gayret Selçuklu'ya hizmet olarak yansıyacak. Tek amacımız hemşehrilerimizin en iyi hizmeti almaları. Yeni dönemimizde de bu vizyonla Selçuklumuza değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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